Китайский автобренд отзывает внедорожники в Казахстане из-за проблем в топливной системе

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Как нам ответил официальный дистрибьютор бренда TANK в Казахстане, они объявили отзывную кампанию для внедорожников TANK 500 в комплектации Black.

Под нее подпадают автомобили, выпущенные с сентября по ноябрь 2024 года.

Причиной отзыва стала возможная неисправность топливной системы, проявляющаяся при низких температурах. В некоторых случаях это может приводить к изменению давления и, как следствие, утечке топлива.

Всего под кампанию подпадает 124 проданных автомобиля.

"Официальные дилеры уже уведомляют владельцев о необходимости посетить сервисные центры для проведения диагностики и возможной замены деталей. Водители также могут обратиться в сервис самостоятельно, не дожидаясь сообщения от дилера", - отметил официальный дистрибьютор бренда TANK в Казахстане.

Для оперативного ремонта казахстанский дистрибьютор уже получил необходимые запчасти. Все работы будут проводиться бесплатно. В компании подчеркнули, что безопасность клиентов и надежность автомобилей остаются для нее ключевыми приоритетами.

Дополнительную информацию можно получить через круглосуточный контакт-центр по номеру 7007.

Ранее мы рассказывали, что Kia отзывает более 80 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

Компания Kia America отзывает более 80 тысяч автомобилей из-за обнаруженной проблемы с проводкой под передним пассажирским сиденьем в некоторых из них, которая может привести к тому, что подушки и ремни безопасности не сработают должным образом.