Намек на взятку: за что хотят наказывать в Казахстане

По информации госоргана, если дача взятки – это уже состоявшаяся передача денег госслужащему или приравненному к нему лицу, то предложение – это умышленная попытка подкупить человека.

Факт последнего будет основываться на собранных в ходе расследования доказательствах. В их числе – результаты негласных следственных действий, специальных оперативно-розыскных мероприятий, соответствующие экспертные исследования и другие материалы дела. Они будут оцениваться с точки зрения достоверности и допустимости в качестве обоснования.

Вместе с тем Конвенция ООН против коррупции не предусматривает введение уголовной ответственности за принятие предложения денег. Поэтому проектом изменений предусмотрено включение обещания в статью 367 УК РК "Дача взятки". По ней привлекаться будет человек, который предложил вознаграждение.

Помимо этого, планируется ввести уголовную ответственность за передачу незаконного вознаграждения*. Статья не предусматривает наказания за обращение к работникам, не являющимся госслужащими.

Иными словами, за чаевые официантам казахстанцев привлекать не будут, так как будет устанавливаться причинно-следственная связь: наличие умысла на получение взамен каких-либо неправомерных привилегий, выгод.

"Что касается случайного привлечения лица к уголовной ответственности за предложение взятки, то это невозможно, поскольку деяние должно подтверждаться доказательствами, собранными в ходе расследования. Все действия (решения) органов уголовного преследования будут сопровождаться строгим надзором и контролем со стороны органов прокуратуры и суда", – заверили в Антикоррупционной службе.

Напомним, ранее депутаты мажилиса в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за обещание взятки.