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30.01.2025, 07:54

Как снизить выбросы на старом авто и избежать штрафа, объяснил эксперт

Новости Казахстана 0 326

Согласно отчету, на 1 ноября 2024 года в Казахстане зарегистрировано 5 652 355 автомобилей, из которых почти половина - 2 508 597 - старше 20 лет. Tengri Auto узнал у руководителя проекта "Передвижная лаборатория "Ренессанс" Каната Сагингалиева, как владельцы таких машин могут уменьшить свой экологический след.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Основные причины повышенных выбросов у автомобилей старше 20 лет

Как нам рассказал эксперт, каждый случай уникальный и все зависит от того, насколько водители следят за техническим состоянием своих автомобилей.

"Основная проблема заключается в том, что автовладельцы не проводят своевременный техосмотр. Важно следить за техническим состоянием автомобиля и при необходимости выполнять ремонт или замену изношенных деталей.

Мы провели эксперимент на автомобиле 1999 года, замерив уровень его выбросов. Показатели оказались выше допустимых норм, после чего машину отправили в сервис для устранения неисправностей. После проведенного ремонта были выполнены повторные замеры, и на этот раз автомобиль соответствовал установленным стандартам", - отметил Канат Сагингалиев.

На данный момент, по наблюдениям эксперта, в стране появилось множество автосервисов, специализирующихся на ремонте выхлопных систем автомобилей. Это дает водителям больше возможностей соблюдать экологические нормы.

"Многие автовладельцы считают замену катализатора слишком дорогой. Однако за два года с момента открытия нашей лаборатории появилось достаточно сервисов, где можно не только отремонтировать выхлопную систему, но и приобрести новый катализатор по цене от 50 тысяч тенге и выше. Это гораздо выгоднее, чем регулярно платить штрафы", - отметил эксперт.

Напомним, с июля 2021 года штраф за грязный выхлоп и шумный глушитель вырос в 5 раз в Казахстане. Норма заложена в статье 334 КоАП "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов (технических нормативов) содержания загрязняющих веществ в выбросах". С тех пор за грязный выхлоп и шумный глушитель казахстанцев на первый раз могут предупредить или оштрафовать на 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году), а при повторном нарушении в течение года штраф вырастет до 20 МРП, а это уже 78 640 тенге.

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