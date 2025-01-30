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30.01.2025, 08:47

Контроль за мобильными переводами в Казахстане: новые лимиты уже на подходе

Новости Казахстана 0 3 514

Казахстанские бизнесмены не хотят платить налоги - для этого предприниматели намеренно снижают свои доходы или принимают оплату за товары и услуги мобильными переводами. Сегодня найти нарушителя можно, лишь проверив количество поступлений. Однако в ближайшем будущем в минфине планируют усилить контроль – в том числе рассмотреть предложения депутата мажилиса парламента РК Азата Перуашева, передает inbusiness.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В комитете государственных доходов (КГД) неустанно повторяют: все меньше предпринимателей в Казахстане отражают свой реальный доход. Именно удручающие показатели стали одним из обоснований усиления контроля за мобильными переводами.

Доверяй, но проверяй

Напомним, что сегодня единственный критерий проверки – поступления средств от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трех последовательных месяцев. В начале января в КГД заявили, что планируют усилить контроль и теперь, помимо количества переводов, будут следить и за объемом – 255 тыс. тенге, или 3 минимальные заработные платы (МЗП).

В ответе на официальный запрос inbusiness.kz КГД сообщил, что проверки мобильных переводов предпринимателей начнутся только с 2025 года, а их результаты станут известны в 2026-м. Однако ранее представители ведомства не раз заявляли о массовом занижении доходов и уклонении от налогов. Это вызывает вопросы: если проверки еще не проводились, на каких данных основываются утверждения о масштабных нарушениях?

В КГД поясняют, что камеральный контроль уже ведется: при обнаружении подозрительных переводов направляются уведомления об устранении нарушений. Если предприниматель не согласен, он имеет право предоставить пояснения в течение 30 рабочих дней. В случае подтверждения нарушений физическое лицо должно зарегистрироваться как ИП, а зарегистрированные предприниматели обязаны подать дополнительную налоговую отчетность.

"По результатам анализа, проведенного за 1-е полугодие 2024 года, значительное количество индивидуальных предпринимателей не отражают фактические доходы в декларациях. Так, из 1308 тыс. налогоплательщиков, представивших ФНО, 484 тыс. или 28,0% представили декларации по "нулям", 529 тыс. или 31% отразили доход менее 5 млн тенге. Количество ИП, отразивших доход менее 5 млн, сократилось на 4,7% по сравнению с 1-м полугодием 2023 года (с 81,7% до 77%)", – заявили в КГД.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК 15 января депутат Азат Перуашев раскритиковал действующие критерии контроля мобильных переводов, заявив, что они вводятся в "крайне дискомфортном" для бизнеса виде. В частности, он предложил повысить порог мониторинга с предложенных 255 тыс. тенге до 1 млн тенге в месяц. 

В свою очередь, в комитете критерий контроля мобильных переводов в 255 тыс. тенге в месяц объясняют тем, что эта сумма была рассчитана исходя из минимального размера заработной платы (МЗП). Согласно закону, обязательной регистрации в качестве ИП подлежат лица, чей годовой доход превышает 12-кратную МЗП. В ведомстве считают, что этот критерий позволит отсеять физлиц, которые ведут нерегулярную предпринимательскую деятельность и не обязаны регистрироваться как ИП. 

Легальные расчеты или риск закрыться?

Сегодня пересмотр критериев контроля мобильных переводов продолжается. Окончательные решения будут приняты после согласования с Нацбанком и учета предложений депутатов. 

"Данные предложения находятся на стадии согласования с Национальным банком Республики Казахстан. Кроме того, предложение Демократической партии "Ак жол" о мониторинге мобильных платежей, начиная с суммы в 1 млн тенге в месяц, рассматривается министерством финансов Республики Казахстан", – говорится в ответе на запрос.

По данным КГД, за последние три года число POS-терминалов в стране увеличилось в пять раз, а количество ИП, принимающих безналичные платежи, выросло более чем в семь раз. В минфине уверены, что это свидетельствует о переходе бизнеса к легальным расчетам.

Однако, если верить данным Азата Перуашева, в первом квартале 2024 года объем мобильных платежей снизился на 30%. К слову, в соцсетях многие предприниматели, имеющие ИП, опасаются, что новые правила приведут к массовому закрытию бизнеса. В КГД утверждают, что такие риски минимальны, так как для предпринимателей созданы льготные налоговые режимы с низкими ставками (1–4%).

"Что касается рисков массового закрытия малого и среднего бизнеса, важно отметить, что новые правила создают не только требования, но и возможности. Добросовестные индивидуальные предприниматели в сравнении с недобросовестными получают социальные гарантии, включая медицинские услуги, пенсии и пособия, благодаря обязательным отчислениям", – отметили в КГД.

В любом случае казахстанским бизнесменам предстоит адаптироваться к возможным изменениям. Вопрос в том, найдут ли новые меры баланс между эффективностью борьбы с теневой экономикой и сохранением комфортных условий для МСБ, или же они создадут новые лазейки, которыми смогут воспользоваться предприниматели.

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