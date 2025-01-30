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30.01.2025, 09:06

Казахстанский картофель испортился на границе с Узбекистаном

Новости Казахстана 0 502

Казахстанский картофель из Павлодара задержали на границе с Узбекистаном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На станции Сарыагаш стоят 43 вагона с картофелем. В январе предприниматели продали его в Узбекистан, и грузовой состав отправился к покупателю. На границе его остановили для фитосанитарной проверки. Овощи более 10 дней пролежали в вагоне и картофель промерз и испортился.

"Вот, сгнила. Вода уже течет, она вся потекла! Сначала замерзла, потом оттаяла, и всё. В одном вагоне 68 тонн. Но она уже непригодная!", - рассказал предприниматель Азамат Серикбаев.

По словам продавцов, картофель не годится даже скоту. Они не понимают, почему груз так долго задержали. Документы были оформлены в середине января, до того как был введен запрет на экспорт. Поэтому бизнесмены не видят никаких причин задерживать груз так долго.

"Акимат просил у нас эту картошку за 100-150 тенге продать. Хотя она стоит сейчас от 300 тенге за кило. Я не знаю, что делать дальше. Весь ущерб теперь на моих плечах. Я потерял с трех вагонов 60 миллионов тенге!", - рассказал предприниматель Нурсултан Орманов.

В Министерстве сельского хозяйства уверяют, что вагоны с овощным грузом проходили положенную проверку. И препятствий для их дальнейшего следования не нашли.

"На сегодняшний день, по моей информации, проверочные работы завершены. Выявлена необходимая информация. На сегодня нет никаких препятствий и барьеров для дальнейшего следования вагонов. Поэтому 43 экспортно ориентированных вагона могут пересечь границу", -сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков.

Правда, предпринимателям такое запоздалое разрешение уже ни к чему. Представители пяти терпящих убытки компаний заявили, что намерены подать на чиновников в суд.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Всё что надо знать - бизнес, таможня, просьба акимата...
30.01.2025, 07:07
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