Больше 300 казахстанцев оказались в списке подлежащих высылке из США мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации, передает NUR.KZ.
Отмечается, что они еще не задержаны компетентными органами для дальнейшей депортации.
В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.
Помимо казахстанцев, как указано в документе, в США нелегально находятся 319 граждан Кыргызстана, больше 3,5 тыс. россиян, 975 граждан Узбекистана и 40 туркменистанцев.
Примечательно, что в списке указано также, что депортации подлежат 337 "граждан СССР".
Больше всего нелегальных мигрантов в США из Гондураса (262 тыс.), Гватемалы (253 тыс.), Мексики (252 тыс.) и Сальвадора (203 тыс.).
Ранее посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.
В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:
А вчера в казахстанском МИДе рассказали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стран.
Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.
Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.
Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.
А на этой неделе известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.
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