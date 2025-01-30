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30.01.2025, 10:04

Больше 300 казахстанцев оказались в списке подлежащих высылке из США мигрантов

Новости Казахстана 0 858

Иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com
В документе говорится, что по состоянию на 24 ноября 2024 года в списке ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) значатся почти 1,5 млн человек, подлежащих высылке.

Отмечается, что они еще не задержаны компетентными органами для дальнейшей депортации.

В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.

Помимо казахстанцев, как указано в документе, в США нелегально находятся 319 граждан Кыргызстана, больше 3,5 тыс. россиян, 975 граждан Узбекистана и 40 туркменистанцев.

Примечательно, что в списке указано также, что депортации подлежат 337 "граждан СССР".

Больше всего нелегальных мигрантов в США из Гондураса (262 тыс.), Гватемалы (253 тыс.), Мексики (252 тыс.) и Сальвадора (203 тыс.).

Ранее посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

  • посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;
  • генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;
  • генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.

А вчера в казахстанском МИДе рассказали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стран.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

А на этой неделе известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

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