Штраф за прогрев авто более пяти минут предложили отменить

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Пересмотреть законодательные нормы, запрещающие прогревать автомобили во дворах более пяти минут, предложил в запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра мажилисмен Нартай Сарсенгалиев.

«Когда речь заходит об автомобилях, я не могу не упомянуть абсурдное требование, согласно которому водители не должны прогревать машины более пяти минут, которое в настоящее время является предметом горячих споров в обществе. Это решение было одобрено правительством более 20 лет назад. Мы все понимаем, что это решение неправильное, и оно подверглось резкой критике в обществе. Это неразумное решение, ведь если не прогревать машину в мороз, металл износится, машина сломается, и людям придётся тратить деньги на её ремонт. Если кто-то считает, что заведённый автомобиль наносит вред экологии, то пусть сначала наведёт порядок на заводах, выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов, и на предприятиях, из-за которых с неба падает чёрный снег», — заявил депутат.

По регламенту получить ответ на запрос народный избранник должен в течение 30 дней. К этому времени и зима в некоторых регионах закончится. Тем не менее заявление депутата пока можно назвать первым официальным предложением об отмене или смягчении запрета.

К слову, норма, запрещающая стоянку автомобилей с заведённым двигателем во дворах (кроме электромобилей), в ПДД действительно присутствует, и вспоминают о ней пользователи социальных сетей едва ли не каждую зиму по понятным причинам: некоторые автовладельцы отравляют выхлопом воздух по 20–30 минут во дворах не только утренним прогревом, но и по ночам тоже. И особенно это чувствуют жители первых и вторых этажей.

Но наказывают за игнорирование данного правила довольно-таки вяло. Ведь в первую очередь для оформления протокола необходимо доказать, что машина дымила возле дома более пяти минут. Разве что соседи в этом вопросе помогут полицейским.

В начале января 2025 года о справедливости штрафа за прогрев высказался мажилисмен Марат Кожаев, отметив, что законодательная норма помогает бороться за чистый воздух в больших городах. Но слова его в этот раз вызвали буквально бурю негодования у казахстанцев. Посыпались обсуждения и разъяснения. Некоторые чиновники в разного рода интервью признавали, что норма слишком суровая. И прогреть машину зимой, особенно в северных регионах страны, достаточно сложно. Другие же заявляли, что экология дороже.

И наконец, вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова пообещала, что межведомственная комиссия готова будет обсудить необходимые поправки в КоАП РК на эту тему после получения депутатского запроса. Что ж, запрос вчера поступил. Ждём.