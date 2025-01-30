18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.28
540.05
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.01.2025, 10:54

Штраф за прогрев авто более пяти минут предложили отменить

Новости Казахстана 0 773

И посоветовали разобраться сначала с дымящими заводами и чёрным снегом в городах, передает kolesa.kz

Фото: shutterstock.com/Ambartsumian Valery
Фото: shutterstock.com/Ambartsumian Valery

Пересмотреть законодательные нормы, запрещающие прогревать автомобили во дворах более пяти минут, предложил в запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра мажилисмен Нартай Сарсенгалиев.

«Когда речь заходит об автомобилях, я не могу не упомянуть абсурдное требование, согласно которому водители не должны прогревать машины более пяти минут, которое в настоящее время является предметом горячих споров в обществе. Это решение было одобрено правительством более 20 лет назад. Мы все понимаем, что это решение неправильное, и оно подверглось резкой критике в обществе. Это неразумное решение, ведь если не прогревать машину в мороз, металл износится, машина сломается, и людям придётся тратить деньги на её ремонт. Если кто-то считает, что заведённый автомобиль наносит вред экологии, то пусть сначала наведёт порядок на заводах, выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов, и на предприятиях, из-за которых с неба падает чёрный снег», — заявил депутат.

По регламенту получить ответ на запрос народный избранник должен в течение 30 дней. К этому времени и зима в некоторых регионах закончится. Тем не менее заявление депутата пока можно назвать первым официальным предложением об отмене или смягчении запрета.

К слову, норма, запрещающая стоянку автомобилей с заведённым двигателем во дворах (кроме электромобилей), в ПДД действительно присутствует, и вспоминают о ней пользователи социальных сетей едва ли не каждую зиму по понятным причинам: некоторые автовладельцы отравляют выхлопом воздух по 20–30 минут во дворах не только утренним прогревом, но и по ночам тоже. И особенно это чувствуют жители первых и вторых этажей.

Но наказывают за игнорирование данного правила довольно-таки вяло. Ведь в первую очередь для оформления протокола необходимо доказать, что машина дымила возле дома более пяти минут. Разве что соседи в этом вопросе помогут полицейским.

В начале января 2025 года о справедливости штрафа за прогрев высказался мажилисмен Марат Кожаев, отметив, что законодательная норма помогает бороться за чистый воздух в больших городах. Но слова его в этот раз вызвали буквально бурю негодования у казахстанцев. Посыпались обсуждения и разъяснения. Некоторые чиновники в разного рода интервью признавали, что норма слишком суровая. И прогреть машину зимой, особенно в северных регионах страны, достаточно сложно. Другие же заявляли, что экология дороже.

И наконец, вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова пообещала, что межведомственная комиссия готова будет обсудить необходимые поправки в КоАП РК на эту тему после получения депутатского запроса. Что ж, запрос вчера поступил. Ждём.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй КибойНовости Мира
02.01.2025, 15:40 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...