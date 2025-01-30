Тенге ждет непростой 2025 год

В беседе с LS эксперт обратил внимание на то, что корреляция между экономическим ростом страны и динамикой стоимости сырья утвердилась давно.

"Нефть – наш основной экспорт, поэтому здесь прямая зависимость. А сейчас пошла такая тенденция, что с прошлого года мировой спрос на черное золото снижается. Если в октябре 2023 года средняя цена составляла около $90-91 за баррель, то в октябре 2024 года – уже $75. И было заметно, как по итогам 2023 года у нас ВВП был на уровне 5,1%, а по итогам 2024 года – чуть меньше 5%. Поэтому для нас комфортная цена на нефть где-то $80", – подчеркнул Акижанов.

Анализируя возможности главного банка, он добавил, что у него все меньше рычагов на валютном рынке.

"В целом я считаю, что Нацбанк не должен быть независимым. Он должен стать частью госструктуры наравне с министерствами финансов и нацэкономики, выполняя задачи по экономическому росту и созданию рабочих мест. Это неортодоксальная идея, которая, на самом деле, всегда существовала в послевоенные периоды во всех экономиках до 2000-х годов. Только за последние 30 лет закрепилась идея, что якобы центробанки должны быть независимыми и следить за инфляцией. Но, понимаете, у нас механизмы управления экономикой полностью искажены, то есть правительство может и не спрашивать у Нацбанка, потому что в стране стоимость денег не зависит от базовой ставки", – отметил он.

Напомним, 28 января на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о независимости Нацбанка. Тогда он заявил о том, что прежние установки о том, что регулятор самостоятельный уже не работают, поскольку "ситуация уже необычная".

Акижанов считает, что даже при ужесточении денежно-кредитной политики ситуация с инфляцией существенно не меняется, потому что экономический рост страны зависит от цен на нефть.

"Если эти монетарные инструменты и работают, то они уже не помогают. Это как в организме человека, который часто принимал антибиотики и у него развилась резистентность к ним", – пояснил эксперт.

Также собеседник LS высказал свои ожидания по поводу курса тенге к доллару. Он напомнил, что российско-украинский конфликт вкупе со снижением мирового спроса на нефть может представлять угрозу для пары USD/KZT.

"В таком случае 2025 год может стать не самым легким для тенге. После ноября-декабря 2024 года пара USD/KZT в среднем держится на уровне 530 тенге. Однако не исключено, что нацвалюта постепенно ослабнет до 550 тенге за $1 и выше", – ожидает Акижанов.

В заключение эксперт оценил шансы страны отказаться от привязки тенге к курсу рубля. На его взгляд, достичь данной цели не получится из-за таких факторов, как тесные торговые отношения с Россией и членство в ЕАЭС.