Рост тарифов не нравится, но мы не можем ничего сделать - вице-министр цифровизации

У Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности нет рычагов давления на казахстанских операторов связи. Об этом заявил вице-министр Асхат Оразбек, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Об этом меня спрашивали в прошлый раз, и я отвечу: у нас нет рычагов тарифного регулирования. У нас нет никакого готового инструмента давления на операторов", - сказал Оразбек на брифинге в Сенате.

Чиновник также признался, что недоволен повышением тарифов на связь и интернет.