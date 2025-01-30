Рост тарифов не нравится, но мы не можем ничего сделать - вице-министр цифровизации

У Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности нет рычагов давления на казахстанских операторов связи. Об этом заявил вице-министр Асхат Оразбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Об этом меня спрашивали в прошлый раз, и я отвечу: у нас нет рычагов тарифного регулирования. У нас нет никакого готового инструмента давления на операторов", - сказал Оразбек на брифинге в Сенате.
Чиновник также признался, что недоволен повышением тарифов на связь и интернет.
"Не скажу как вице-министр, но скажу как человек: как гражданину этой страны мне не нравится, как растут тарифы. Поэтому я разделяю негодование, которое возникает у людей по поводу повышения тарифов. Но, с другой стороны, я понимаю причины операторов, как вице-министр. Поэтому здесь такой двойственный ответ", - уточнил он.
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