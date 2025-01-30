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30.01.2025, 13:18

Что будет с интернетом в Казахстане, если его заблокируют в России

Новости Казахстана 0 631

В Казахстане пока нет конкретных планов по появлению нового игрока на рынке связи, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах сената прокомментировал появление еще одной компании.

"Если те три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективно конкурировать на рынке, то мы не видим необходимости в увеличении дополнительно конкуренции. Я говорил только о потенциальной возможности. Но никаких конкретных планов у регулятора по выводу на рынок четвертого мобильного оператора нет", – заявил он.

Оразбек также ответил на вопросы о сбоях при работе интернета, которые синхронизируются с РФ.

"У нас есть стыки с международными системами связи через Россию, Китай и другие страны. То есть, теоретически, если в РФ произойдет полное блокирование интернета, у нас останутся другие выходы. Кроме того, в этом году "Казахтелеком" совместно с AzerTelecom работает над строительством транскаспийского кабеля. У нас появится еще один дополнительный канал для транзита. В этом году мы начнем и завершим эту работу. Скорее всего, сам маршрут будет запущен уже в 2026 году", – рассказал чиновник.

Он отметил, что это положительно повлияет на качество интернета в стране.

При этом вице-министра попросили объяснить недавние сбои в соцсетях и в работе eGov.

"На самом деле, наложились два события. Проблема была не в сетях связи операторов, а в сервисах компании Meta. Что касается доступности госсервисов – это был сбой в инфраструктуре национального оператора НИТ. Идеальной инфраструктуры нет нигде. Компания Meta – одна из крупнейших в мире, но и у нее возникают сбои. У нас тоже они бывают, но мало", – пояснил он.

После чего Оразбек напомнил, что последний крупный сбой в Казахстане произошел в 2023 году.

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