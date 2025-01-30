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30.01.2025, 15:10

Казахстанец дошел до суда, чтобы изменить одну букву в имени и фамилию

Новости Казахстана 0 594

22-летний житель Уральска решил изменить написание своего имени с "Султан" на "Сұлтан" в соответствии с казахским алфавитом, а также взять фамилию приемного отца - Мұратұлы. Этот человек фактически воспитал истца, но скончался до его совершеннолетия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Молодой человек пояснил, что никогда не знал своего биологического отца, а его мать была лишена родительских прав.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" отказала в удовлетворении заявления, сославшись на то, что приемный отец воспитывал истца всего шесть месяцев, что было признано недостаточным сроком. Отказ в изменении одной буквы в имени при этом никак не был обоснован.

Не согласившись с решением госоргана, молодой человек обратился в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав действия государственного органа правомерными. Однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск истца, признав отказ госоргана незаконным.

"Апелляция указала на норму статьи 257 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", согласно которой заявитель имеет право носить фамилию и/или отчество лица, фактически воспитавшего его. Закон не устанавливает минимального срока, необходимого для подтверждения факта воспитания ребенка. В данном случае приемный отец скончался, когда истец был в малолетнем возрасте, что не может служить препятствием для изменения фамилии. Что касается имени, суд отметил отсутствие законных оснований для отказа в замене буквы, поэтому требования истца признаны правомерными", - сообщили в суде.

Решение апелляционного суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

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