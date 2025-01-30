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30.01.2025, 15:59

О чем договорились правительства Казахстана и России: появились подробности

Новости Казахстана 0 774

30 января 2025 года министр транспорта Марат Карабаев и вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказали, о чем договорились главы правительств Казахстана и России Олжас Бектенов и Михаил Мишустин по итогам двусторонней встречи, сообщает Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Глава Минтранспорта Казахстана рассказал о динамичном развитии транспортной отрасли и ряде важных инициатив, направленных на улучшение транзитных коридоров и инфраструктуры.

"Одним из главных вопросов стала работа над коридором "Север – Юг", который активно развивают обе страны. Этот маршрут соединяет Беларусь и Россию с Казахстаном, а затем через Туркменистан открывает выход к Южному Кавказу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РК.

Кроме того, по словам Марата Карабаева, наша страна создает выгодные условия для российских экспортеров, расширяя возможности портов Актау и Курык. Обсуждены планы по проведению дноуглубительных работ и в российском порту Махачкалы.

Министр также отметил перспективы проекта нового третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, который станет значительным шагом в развитии транзитных потоков между Китаем, Россией и Казахстаном.

"Не могу не отметить проводимую совместную синхронизированную работу по пунктам пропуска. Мы в этом году в шести пунктах пропуска начинаем модернизацию. Это, безусловно, позволит увеличить их пропускную способность в два и более раза. Мы обсуждали именно синхронизацию работы, чтобы одновременно модернизировать как на территории Республики Казахстан, так и на территории Российской Федерации. Обговорили механизм работы пунктов, чтобы в этот период они не закрывались, а в определенном формате могли работать", – резюмировал Марат Карабаев.

Как сообщил Азат Султанов, Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию РФ.

Также вице-министр сельского хозяйства отметил, что сторонами достигнута договоренность о частичном снятии ограничений на экспорт из нашей страны мяса и мясной продукции.

"Из-за эпизоотической ситуации в Казахстане российская сторона ранее ввела ограничения на ввоз мясной продукции. Сегодня мы договорились с нашими российскими коллегами и сняли это ограничение касательно южных и юго-восточных регионов. Сейчас мы работаем над снятием ограничений со всей территории Казахстана", – рассказал Азат Султанов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры в Астане. В ходе этой встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли.

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