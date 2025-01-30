Казахстанские компании могут попасть в санкционный список: новый пакет готовит Евросоюз

Международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл с визитом в Казахстан, чтобы обсудить вопросы санкционной политики, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Сегодня утром спецпосланник встретился с казахстанскими чиновниками. Они обсуждали вопросы не допуска товаров военного назначения на российский рынок. Представитель ЕС отметил значительный прогресс в снижении объема экспорта такой продукции в Россию.

"Сейчас мы работаем над подготовкой нового, 16-го пакета санкций. Не исключено, что казахстанские компании могут быть добавлены в список, но решение еще не принято. В этой связи хотелось бы особо и еще раз подчеркнуть, что в список добавляются только те компании, в отношении которых у нас есть неопровержимые доказательства того, что они вовлечены в деятельность по нарушению санкций", – заявил Дэвид О'Салливан 30 января 2025 года в Астане.

Он напомнил, что на сегодня две казахстанские компании были добавлены в санкционный список.

"Нас волнует, что некоторые представители недобросовестного бизнеса могут видеть и использовать Казахстан как платформу для обхода санкций и, воспользовавшись этим, перепродавать высокотехнологичную продукцию, произведенную в ЕС. И она может использоваться в вооружении РФ, например, ракетах, дронах, артиллерии", – пояснил Дэвид О'Салливан.

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС, не настаивает на этом и не собирает портить законные торговые отношения между РФ и РК.

"Казахстанские кампании также были выявлены в ходе проверки. Они включены в список только из-за того, что были вовлечены в незаконную торговлю и содействовали российской военно-промышленной индустрии. Это сделано, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных нами", – рассказал Дэвид О'Салливан.

Он добавил, что товары военного назначения составляют менее 1% от общего товарооборота и не имеют большого значения с экономической точки зрения.