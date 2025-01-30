Токаев принял приглашение Путина

Сегодня, 30 января 2025 года, Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял приглашение Владимира Путина посетить мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

Об этом стало известно на встрече главы Казахстана с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Стоит отметить, что их встреча состоялась в рамках визита главы российского правительства в Казахстан.

В ходе мероприятия собеседники обсудили перспективы развития казахско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.

Мишустин 29 января прибыл в Астану с трехдневным визитом. Он уже провел двусторонние переговоры с Олжасом Бектеновым.