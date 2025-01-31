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30.01.2025, 21:06

Спецпосланник ЕС по санкциям: Евросоюз не вмешивается в торговлю Казахстана с Россией

Новости Казахстана 0 1 368

В Казахстане с рабочим визитом побывал Международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан, сообщает Zakon.kz.

Фото: senate.parlam.kz
Фото: senate.parlam.kz

В ходе поездки он провел ряд встреч с представителями казахстанских властей, где обсуждались вопросы соблюдения санкционного режима ЕС и двустороннего сотрудничества.

По завершении визита О'Салливан выступил на пресс-конференции, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. В частности, он подчеркнул, что Европейский союз не намерен вмешиваться в торговые отношения Казахстана с Россией.

"У нас никогда не было намерения вмешиваться в законные торговые отношения Казахстана с Россией. Единственное, за чем мы следим, – это за товарами и продукцией, которые находятся в наших санкционных списках. В другом отношении мы никак не можем ничего говорить Казахстану. Все, что нас касается, – это товары, подпадающие под санкции", – заявил европейский посланник.

Он также уточнил, что санкционные меры касаются исключительно европейской продукции и ее возможного реэкспорта.

"Мы говорим о европейской продукции, которая не производится в Казахстане, и которую некоторые компании импортируют через Казахстан и продают в Россию. Это не те товары, которые производятся в Казахстане или обычно продаются Казахстаном в России. Речь идет о незаконном пути продажи, который преследует цель обойти санкции против России", – пояснил О'Салливан.

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