Спецпосланник ЕС по санкциям: Евросоюз не вмешивается в торговлю Казахстана с Россией

В ходе поездки он провел ряд встреч с представителями казахстанских властей, где обсуждались вопросы соблюдения санкционного режима ЕС и двустороннего сотрудничества.

По завершении визита О'Салливан выступил на пресс-конференции, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. В частности, он подчеркнул, что Европейский союз не намерен вмешиваться в торговые отношения Казахстана с Россией.

"У нас никогда не было намерения вмешиваться в законные торговые отношения Казахстана с Россией. Единственное, за чем мы следим, – это за товарами и продукцией, которые находятся в наших санкционных списках. В другом отношении мы никак не можем ничего говорить Казахстану. Все, что нас касается, – это товары, подпадающие под санкции", – заявил европейский посланник.

Он также уточнил, что санкционные меры касаются исключительно европейской продукции и ее возможного реэкспорта.