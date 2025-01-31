18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.28
540.05
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.01.2025, 21:15

В поставляемой из Казахстана в Россию курице нашли смертельно опасную бактерию. Она поражает репродуктивную и нервную системы

Новости Казахстана 0 12 813

В поставляемом из Казахстана в Россию мясе курицы обнаружили смертельно опасную листерию. Эта бактерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы, передает Lenta.ru

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Она особенно опасна для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом. Как пишет Mash, бактерия может вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу. Инкубационный период длится до 90 дней. Основной путь заражения — через пищу.

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Поставщиком зараженного мяса оказалась «Макинская птицефабрика»

Как рассказали в Россельхознадзоре, в результате взятия пробы из партии филе цыпленка-бройлера охлажденного листерию выявили в птице казахстанского производителя «Макинская птицефабрика». Ведомство ввело усиленный лабораторный контроль в отношении него, передает ТАСС.

«Управлением Россельхознадзора приняты оперативные меры по оповещению получателей продукции для изъятия из оборота данной партии мяса птицы. В связи с выявленным нарушением 29 января Россельхознадзор принял решение об изменении статуса данного производителя в реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль"», — указали в Россельхознадзоре.

Уточняется, что пробы были взяты сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в пункте приема уведомлений в городе Барнаул.

Листерии попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов

В ведомстве подчеркнули, что факты выявления листерии и сальмонеллы в мясе птицы от предприятий Республики Казахстан не единичны. Так, указанные бактерии были ранее найдены в продукции ТОО «Восток бройлер», АО «Усть-Каменогорская ПТФ», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Казгеркус». Их статус в реестре предприятий Таможенного союза был изменен на «усиленный лабораторный контроль» и «временно ограничен».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй КибойНовости Мира
02.01.2025, 15:40 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...