В поставляемой из Казахстана в Россию курице нашли смертельно опасную бактерию. Она поражает репродуктивную и нервную системы

В поставляемом из Казахстана в Россию мясе курицы обнаружили смертельно опасную листерию. Эта бактерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы, передает Lenta.ru

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Она особенно опасна для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом. Как пишет Mash, бактерия может вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу. Инкубационный период длится до 90 дней. Основной путь заражения — через пищу.

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Поставщиком зараженного мяса оказалась «Макинская птицефабрика»

Как рассказали в Россельхознадзоре, в результате взятия пробы из партии филе цыпленка-бройлера охлажденного листерию выявили в птице казахстанского производителя «Макинская птицефабрика». Ведомство ввело усиленный лабораторный контроль в отношении него, передает ТАСС.

«Управлением Россельхознадзора приняты оперативные меры по оповещению получателей продукции для изъятия из оборота данной партии мяса птицы. В связи с выявленным нарушением 29 января Россельхознадзор принял решение об изменении статуса данного производителя в реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль"», — указали в Россельхознадзоре.

Уточняется, что пробы были взяты сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в пункте приема уведомлений в городе Барнаул.