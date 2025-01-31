“Сплю по 2 часа“: казахстанка рассказала о трех работах и поразила соцсети

Кадр из видео

В социальных сетях распространился видеоролик, в котором девушка по имени Жания рассказала о своем тяжелом графике работы. Женщина трудится на трех работах, чтобы выбраться из долговой ямы и выплатить кредиты. Ее история нашла поддержку со стороны пользователей.

Жания поделилась, что утром она работает в школе, затем отправляется на вторую работу в точку фастфуда, где выполняет обязанности повара и уборщицы до раннего утра. За готовку фастфуда ей ежедневно платят 8000 тенге, а за уборку доплачивают еще 2000 тенге.

"Я мама троих детей. Видео сняла с намерением выйти на доход за счет монетизации в социальных сетях. Раньше я занималась товарным бизнесом, но так случилось, что поставщики не отправили товар, поэтому пришлось влезть в долги и взять кредиты. С целью заработать и выйти с долговой ямы мы с супругом переехали в Алматы, оставив детей у бабушки и дедушки. Сейчас они живут в другом городе, в 310 километров от нас. Мы общаемся только по видеозвонку и по телефону. Утром я прихожу на работу в школу. После обеда еду жарить крылышки, принимаю заказы и делаю пиццу. Смена заканчивается у меня в 2 ночи, и до 4 утра я мою посуду и пол. Это моя третья работа. Если удастся, то я могу поспать 3 или 2 часа и на утро обратно иду работать. Иногда я отдыхаю от первой работы и могу поспать 5-6 часов", – рассказала Жания.

Видео Жании вызвало волнение у пользователей. Многие выразили свою поддержку и восхищение ее трудолюбием, но также и беспокойство за ее здоровье.

"Может, лучше подать вам на банкротство, чтобы списали вам все кредиты, чем так упахиваться, здоровье ведь не железное, так и свалиться можно", "Пожалуйста, откажитесь от уборки. Я мало спала из-за нервоза, и у меня весь гормональный фон сбился, и появилась доброкачественная опухоль, нервные тики. С тех пор всем говорю о важности гигиены сна!", "С таким графиком вы из долговой ямы сразу в другую яму прыгните, правда, уже не долговую", "У вас обязательно все получится", "Удачи вам. Желаю вам поскорее выйти из этой ямы", "Из-за недостатка сна может ухудшиться здоровье, и потом придется еще больше тратить на лечение, поэтому не следует жертвовать сном ради 2000 тенге", "Мне очень жаль нашу молодежь, все они загруженные, закредитованные, в ваши годы мы наслаждались жизнью", – написали пользователи.

Другие призвали отказаться от третьей работы и предложили альтернативные пути заработка.

"Вместо работы в общепите обучитесь на бьюти-мастера (ногти или наращивание ресниц), тогда вы за два часа работы будете получать эти 10 000 тенге", "Ни в коем случае не осуждаю, сестра. Но посоветовал бы отказаться хотя бы от последней работы. В любой погоне за деньгами нужен сон. Без сна потеряете здоровье и будете снова работать на лекарства", "Уйдите с третьей работы. Лишатся сна из-за 2000 – это слишком утомительно. Берегите себя", "Намного лучше поехать за границу и пахать там на одной работе, получая так же", "Вы очень сильная девушка! Откажитесь от последней работы или попробуйте найти другую, ведь цена слишком низкая. Кредиты закроются, и долги закончатся со временем, но здоровье не восстановится", – посоветовали комментаторы.

Общий долг Жании составляет около 15 миллионов тенге. Несмотря на сложный график работы и разлуку с детьми, она сохраняет оптимизм и благодарит всех, кто поддержал ее. Жания отметила, что не ожидала такой поддержки от незнакомых людей и очень благодарна за это.