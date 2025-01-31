18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.28
540.05
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.01.2025, 09:08

“Сплю по 2 часа“: казахстанка рассказала о трех работах и поразила соцсети

Новости Казахстана 0 636

Казахстанка поделилась своей историей и поразила трудолюбием пользователей сети, передает Tengri Life.

Кадр из видео
Кадр из видео

В социальных сетях распространился видеоролик, в котором девушка по имени Жания рассказала о своем тяжелом графике работы. Женщина трудится на трех работах, чтобы выбраться из долговой ямы и выплатить кредиты. Ее история нашла поддержку со стороны пользователей.

Жания поделилась, что утром она работает в школе, затем отправляется на вторую работу в точку фастфуда, где выполняет обязанности повара и уборщицы до раннего утра. За готовку фастфуда ей ежедневно платят 8000 тенге, а за уборку доплачивают еще 2000 тенге.

"Я мама троих детей. Видео сняла с намерением выйти на доход за счет монетизации в социальных сетях. Раньше я занималась товарным бизнесом, но так случилось, что поставщики не отправили товар, поэтому пришлось влезть в долги и взять кредиты. С целью заработать и выйти с долговой ямы мы с супругом переехали в Алматы, оставив детей у бабушки и дедушки. Сейчас они живут в другом городе, в 310 километров от нас. Мы общаемся только по видеозвонку и по телефону.

Утром я прихожу на работу в школу. После обеда еду жарить крылышки, принимаю заказы и делаю пиццу. Смена заканчивается у меня в 2 ночи, и до 4 утра я мою посуду и пол. Это моя третья работа. Если удастся, то я могу поспать 3 или 2 часа и на утро обратно иду работать. Иногда я отдыхаю от первой работы и могу поспать 5-6 часов", – рассказала Жания.

Видео Жании вызвало волнение у пользователей. Многие выразили свою поддержку и восхищение ее трудолюбием, но также и беспокойство за ее здоровье.

"Может, лучше подать вам на банкротство, чтобы списали вам все кредиты, чем так упахиваться, здоровье ведь не железное, так и свалиться можно", "Пожалуйста, откажитесь от уборки. Я мало спала из-за нервоза, и у меня весь гормональный фон сбился, и появилась доброкачественная опухоль, нервные тики. С тех пор всем говорю о важности гигиены сна!", "С таким графиком вы из долговой ямы сразу в другую яму прыгните, правда, уже не долговую", "У вас обязательно все получится", "Удачи вам. Желаю вам поскорее выйти из этой ямы", "Из-за недостатка сна может ухудшиться здоровье, и потом придется еще больше тратить на лечение, поэтому не следует жертвовать сном ради 2000 тенге", "Мне очень жаль нашу молодежь, все они загруженные, закредитованные, в ваши годы мы наслаждались жизнью", – написали пользователи.

Другие призвали отказаться от третьей работы и предложили альтернативные пути заработка.

"Вместо работы в общепите обучитесь на бьюти-мастера (ногти или наращивание ресниц), тогда вы за два часа работы будете получать эти 10 000 тенге", "Ни в коем случае не осуждаю, сестра. Но посоветовал бы отказаться хотя бы от последней работы. В любой погоне за деньгами нужен сон. Без сна потеряете здоровье и будете снова работать на лекарства", "Уйдите с третьей работы. Лишатся сна из-за 2000 – это слишком утомительно. Берегите себя", "Намного лучше поехать за границу и пахать там на одной работе, получая так же", "Вы очень сильная девушка! Откажитесь от последней работы или попробуйте найти другую, ведь цена слишком низкая. Кредиты закроются, и долги закончатся со временем, но здоровье не восстановится", – посоветовали комментаторы.

Общий долг Жании составляет около 15 миллионов тенге. Несмотря на сложный график работы и разлуку с детьми, она сохраняет оптимизм и благодарит всех, кто поддержал ее. Жания отметила, что не ожидала такой поддержки от незнакомых людей и очень благодарна за это.

"Зрители сразу начали меня поддерживать и продвигать мои видео. Я не ожидала, что столько незнакомых мне людей меня так поддержат, и я очень благодарна за это. Людей растрогала моя нынешняя тяжелая ситуация. А некоторых удивило мое упорство и рвение закрыть чужие долги, а другие писали, что я мотивирую, ведь у многих людей есть долги и кредиты.

Пока удается закрывать только ежемесячный платеж по всем долгам. Мы стараемся не отказывать ни в чем детям. На своей странице в TikTok мне уже удалось заработать на эфирах, но вывод средств - в конце февраля. За эфир платят по-разному, в зависимости от того, сколько отправят подарков. А за три ролика благодаря монетизации аккаунта я заработала 555 долларов (около 295 тысяч тенге)", – поделилась казахстанка.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй КибойНовости Мира
02.01.2025, 15:40 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...