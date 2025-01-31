Право землепользования наследуется по завещанию: новое решение Конституционного суда

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Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратилась казахстанка, которая является наследницей четырех земельных участков с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства, оставшихся после смерти ее супруга, который входил в состав членов крестьянского хозяйства. Сама наследница членом крестьянского хозяйства не являлась.

Гражданка просит проверить на соответствие Конституции пункт 1 статьи 40 Земельного кодекса, согласно которому право землепользования в порядке универсального правопреемства может переходить только при наследовании по закону или при реорганизации юридического лица. Правопреемство права землепользования при наследовании по завещанию данной нормой не предусмотрено.

По результатам рассмотрения решений нижестоящих судов в отношении спора между нею и другими наследниками по вопросу правопреемства права землепользования Верховный суд на основании указанной нормы Земельного кодекса пришел к выводу о невозможности перехода к заявителю права землепользования в порядке универсального правопреемства при наследовании по завещанию. Гражданка считает, что оспариваемая ею норма Земельного кодекса создает необоснованное различие между наследниками по закону и по завещанию, нарушая ее конституционные права и гарантии, закрепленные статьей 14, пунктом 2 статьи 26 и пунктом 3 статьи 39 Конституции (все равны перед законом и судом; не допускается дискриминация; собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом; ни в каких случаях не подлежат ограничению указанные права и свободы).

Что решил Конституционный суд

КС признал не соответствующим Конституции положение пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса РК в части слов "по закону".

Решения судов и иных правоприменительных органов, основанные на признанном неконституционным положении пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Республики Казахстан, исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены в установленном порядке, – указал Конституционный суд.

Как Конституционный суд мотивировал свою позицию

Конституция устанавливает равенство прав и обязанностей личности, равную защиту государством этих прав и равную ответственность каждого перед законом (пункт 1 статьи 14). Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам (пункт 2 статьи 14).

Конституционный суд в нормативном постановлении от 14 июля 2023 года № 21-НП указал: «Равенство всех перед законом и судом, гарантированное пунктом 1 статьи 14 Конституции, означает, что принимаемыми законами в правах лиц не могут устанавливаться различия, которые не имеют объективного и разумного обоснования. При равных условиях субъекты права должны находиться в равном правовом положении. Иной подход к вопросу о пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина, не преследующий конституционно-правовые цели, будет противоречить статье 39 Конституции».

Оспариваемая норма Земельного кодекса не согласуется с указанными конституционными положениями. При сравнительном анализе ряда взаимосвязанных норм Земельного кодекса Конституционный суд отмечает неравенство в правах наследодателей и наследников, наличие дискриминации при их реализации в зависимости от вида наследования (по завещанию или по закону).

КС пришел к выводу о несоответствии нормы Земельного кодекса Конституции в части исключения перехода права землепользования при наследовании по завещанию.

В частности, Конституционный суд указал, что переход права землепользования при наследовании по завещанию, исходя из правового смысла пункта 3 статьи 39 Конституции, не может быть ограничен ни при каких обстоятельствах. Ограничение наследования по завещанию нарушает волю наследодателя и дискриминирует наследников, нарушает конституционные принципы равенства и правовой определенности, а также противоречит закрепленным в законодательстве положениям о наследовании имущества.

В КС считают, что правовое регулирование порядка реализации конституционного права наследования должно осуществляться с учетом отмеченных положений Конституции, которые предопределяют равенство в основаниях наследования как условие перехода наследства в порядке универсального правопреемства.

Нормативное постановление вступило в силу с 30 января 2025 года, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.