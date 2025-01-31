В Казахстане хотят следить за мобильными переводами от 1 млн тенге

Замминистра финансов отметил, что в настоящее время они думают над тем, чтобы изменить нижний порог для контроля подобных операций.

"У нас в работе критерий – три месяца более 100 платежей от разных лиц ежемесячно, а также сумма не 255 тыс. тенге, как было ранее, а уже более миллиона тенге. Это 12 МЗП, то есть 1,02 млн тенге (более 333 тыс тенге ежемесячно). Если сумма достигает данного показателя, то по этим критериям банки предоставляют нам сведения по физлицам, которые проводили эти переводы. И мы уже начинаем принимать меры. То есть пороговую сумму мы увеличиваем условно в четыре раза", – пояснил Биржанов.

При этом он подчеркнул, что данное решение принято совместно с Нацбанком.