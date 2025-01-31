КНБ: Задержаны более 90 казахстанцев с двойным гражданством

Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска на государственной границе задержала более 90 граждан Казахстана, имеющих гражданство другого государства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: polisia.kz

С начала 2025 года Пограничной службой КНБ в пунктах пропуска был выявлен 91 факт пересечения границы лицами, имеющими одновременно гражданство Республики Казахстан и другого государства.

"Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году на государственной границе было выявлено 1 190 фактов двойного гражданства. Основная часть правонарушений приходилась на граждан ближнего зарубежья.

Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с казахстанским законодательством наличие двойного гражданства наказывается штрафом до 300 МРП или административным выдворением. Кроме того, приобретение казахстанцами гражданства другого государства является прямым основанием для утраты гражданства Республики Казахстан.