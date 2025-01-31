Казахстанцев шантажируют новым наказанием: кому верить

В Казнете распространяют информацию о возможном наказании для людей, находящих потерянные вещи, включая деньги, кошельки и мобильные телефоны. Якобы такие действия могут привести к обвинению в краже, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Автор этой рассылки отмечает, что если человек нашел деньги, кошелек, мобильный телефон на улице или в общественном месте, то необходимо записать на видео, где и как это произошло.

Затем, по его словам, следует обратиться в полицию и дождаться ее прибытия.

Это интересное сообщение Stopfake.kz прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

"Согласно п. 2 действующего Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 "О судебной практике по делам о хищениях" присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества не может рассматриваться как хищение".Пресс-служба МВД РК

В связи с чем, заключили в ведомстве, распространяемая информация не является действительной.

Ранее казахстанцы рассылали сообщение, автор которого предупреждал о "смертельно опасном" парацетамоле из Израиля. Якобы препарат был предназначен для Палестины, но продают его в России и Казахстане. Кроме того, после приема человек погибает на шестой день.