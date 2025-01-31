В России нашли опасную бактерию в курице из Казахстана: Минсельхоз сделал заявление

В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана сегодня, 31 января 2025 года, сделали заявление касательно ситуации с выявлением опасной бактерии – листерии – в мясе птицы, ввозимом из РК в Россию, сообщает Zakon.kz.