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31.01.2025, 11:26

В рамках программы «Национальный фонд - детям» казахстанским детям начислено 888 млн. долларов США

Новости Казахстана 0 393

В сентябре 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» инициировал старт проекта «Национальный фонд – детям». В рамках данной инициативы казахстанским детям, которым еще не исполнилось 18 лет, в 2025 году начислено по 129,38 долларов США, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Забота о молодом поколении является безусловным приоритетом государственной политики. Сегодня казахстанские семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе – от рождения ребенка до вступления его во взрослую жизнь. Инициатива Президента РК Касым-Жомарта Токаева направлена на повышение благосостояния будущих поколений, создание условий для успешного старта и поддержки образования молодых людей. Начиная с 2024 года ежегодно казахстанским детям начисляются средства из Нацфонда, включая инвестиционный доход, до достижения ими 18 лет.

«Мы создаем основу для улучшения качества жизни наших граждан и обеспечения лучшего будущего для наших детей», - Касым-Жомарт Токаев, Президент РК.

Программа «Национальный фонд – детям» нацелена на исполнение главной миссии – обеспечить каждому ребенку долю от национального богатства страны путем сбережения финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений.

В 2024 году в программе «Национальный фонд – детям» приняли участие 6 919 131 человек (дети, рожденные с 2006 по 2023 г.г. включительно), каждому из них было начислено по 100,52 долларов США. Общая сумма начисления составила 695,5 млн долларов США. Из общего количества детей, которым начислялись деньги из Нацфонда, 304 815 человек в 2024 году, достигли 18 лет, суммарно им было перечислено 30,6 млн долларов США.

Всего в 2025 году каждому ребенку начислено по 129,38 долларов США.

У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 232,94 доллара США.

 

Информация о начислениях по программе «Национальный фонд – детям» на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile отобразится 1 февраля 2025 года.

Механизм выплат максимально простой. Информацию об участии ребенка в программе и начисленных суммах можно посмотреть на специально созданном сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребенка. Там же можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы. Данные о начислениях ребенку также можно увидеть в личном кабинете на портале egov.kz и в приложениях Halyk и Kaspi.kz.

Одна из важнейших задач государства – обеспечение равных возможностей для получения образования и приобретения жилья. Программа «Национальный фонд – детям» становится ощутимой поддержкой для молодых казахстанцев.

Использовать накопленную сумму молодые люди смогут при достижении 18 лет. Накопления перечисляются на счета в ЕНПФ, подав заявку через приложение уполномоченных операторов (Отбасы банк и Народный банк), получатели могут направить их на улучшение жилищных условий и (или) оплату образования.

На 1 января 2025 года на эти цели была подана 66 571 заявка, из которых исполнена 53 001 на общую сумму 5 316,7 тыс. долларов США. На улучшение жилищных условий подано 34 388 заявок, исполнено 29 542 заявки и выплачено 2 964 тыс. долларов США. На оплату образования подано 32 183 заявки, исполнено 23 459 заявок и выплачено 2 352,7 тыс. долларов США.

В текущем году 6 921 035 детей участвуют в программе (дети - рожденные с 2007 по 2024 г.г. включительно), из них 324 430 детям в 2025 году исполняется 18 лет.

Использование средств Национального фонда для поддержки молодого поколения казахстанцев — стратегическое решение, направленное на устойчивое развитие страны. Данная инициатива способствует улучшению качества жизни и дает уверенность молодым казахстанцам в будущем.

 

 

Пресс – служба Министерства финансов РК

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