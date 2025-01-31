Золото нужно покупать сегодня и сейчас – рекомендации аналитиков

Только за последнюю неделю – с 24 по 30 января 2025 года – средневзвешенная стоимость золота поднялась на 59 долларов за тройскую унцию с 2777,69 до 2816,49 доллара США, сообщает Zakon.kz.

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Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 09.00 по времени Астаны торговались по 2852,06 доллара за унцию. Предыдущий исторический максимума по золоту был достигнут на торгах 30 октября 2024 года на уровне 2801,8 доллара за унцию.

Всего же за год стоимость золота выросла на 56,34%. Ровно год назад, 31 января 2024 года, официальная цена 1 грамма золота составляла 29 330,06 тенге. Сегодня один грамм желтого металла стоит 45.853,26 тенге.

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Цены на золото могут достичь нового рекордного уровня в ближайшем будущем, поскольку Китай начал скупать желтый металл для наращивания своих резервов, пишет издание Bangkok Post.

"На минувшей неделе золото уже торговалось вблизи рекордно высоких уровней, однако события вокруг DeepSeek вызвали панику среди инвесторов, которые поспешили избавиться от слитков, чтобы компенсировать потери, вызванные резким откатом технологических акций".Bangkok Post

Характерно, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку рефинансирования на уровне 4,25-4,5% годовых. Но решение не только не охладило интерес к золоту (как это обычно бывает), а наоборот – подогрело его.

Инвесторам рекомендуется следить за ценовыми колебаниями слитков и ждать прорыва к новым историческим максимумам. Ожидаемый диапазон цен составляет 2800-3000 долларов за унцию (31,1034768 г), поддерживаемый ослаблением доллара США и увеличением закупок золота китайским правительством для резервов, сообщило брокерское агентство BLS (Таиланд).

Отметим, что на фоне перманентной геополитической напряженности в 2024 году практически все страны продолжали пополнять свои золотые запасы. Самым крупным покупателем оказалась Турция, купив 14,1 тонны. На втором месте – Индия с 5,1 тонны, на третьем – Китай с 5 тоннами, следует из отчета World Gold Council (Всемирного совета по золоту). В итоге сложился своеобразный "золотой" рейтинг.

Золотые запасы стран мира, в тоннах:

США – 8,133.46

Китай – 2,264.32

Швейцария – 1,039.94

Индия – 853.63

Япония – 845.97

Тайвань – 422.69

Саудовская Аравия – 323.07

Сингапур – 227.61

Бразилия – 129,65

Южная Корея – 104.45

Казахстан, по данным Trading Economics, на начало 2025 года имеет 295,4 тонны золота, что составляет сумму в 23 844 миллиона долларов США (данные Нацбанка РК).