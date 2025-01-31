Авиабилеты по доступным ценам: казахстанцам сообщили хорошую новость

В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 31 января, заявили, что 24 социально значимых авиамаршрута будут выполнять отечественные авиакомпании в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik

Из релиза следует, что в целях повышения транспортной доступности регионов и улучшения авиасообщения между городами Казахстана и удовлетворения пассажирского спроса, завершено проведение конкурсных процедур по определению авиакомпаний для выполнения социально значимых авиаперевозок в 2025 году.

"Субсидируемые маршруты позволят жителям страны путешествовать по доступным ценам и обеспечат развитие внутреннего авиарынка".Пресс-служба МТ РК

Фото: Telegram/kolikpress

Фото: Telegram/kolikpress

Фото: Telegram/kolikpress

В Минтранспорта уточнили, что билеты по вышеуказанным авиамаршрутам уже доступны для приобретения на официальных сайтах авиакомпаний.