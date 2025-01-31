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31.01.2025, 12:49

Почему у некоторых казахстанцев уменьшились пенсионные накопления

Новости Казахстана 0 19 247

Некоторые казахстанцы заметили, что их пенсионные накопления уменьшились. На это повлияло несколько факторов, в том числе ситуация на финансовом рынке и курс тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Каждый казахстанец, у которого есть пенсионные накопления, может самостоятельно узнать точную сумму, которая хранится на его индивидуальном счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

При этом некоторые вкладчики фонда обнаружили, что их накопления заметно уменьшились. Это может выглядеть "странно", особенно если учесть, что инвестиционный доход, который получили управляющие пенсионными активами, в 2024 году превысил 3,44 трлн тенге.

Между тем, как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, ничего необычного в этой ситуации нет – накопления состоят не только из взносов казахстанцев, но и из накопленного инвестиционного дохода, который в отдельные периоды может колебаться и влиять на общую сумму, хранящуюся на счетах.

Во-первых, на итоговую сумму постоянно влияют цены на акции, облигации и другие инструменты. Вместе с их колебанием меняется и инвестиционный доход.

"Вследствие рыночной переоценки отдельно взятых инструментов в течение года мы можем наблюдать изменения стоимости ценных бумаг. Следовательно, доход от рыночной переоценки может быть также как положительным, так и отрицательным в отдельно взятом периоде", – объяснили в фонде, отметив, что на колебания цен влияет множество внешних факторов, в том числе геополитических.

Во-вторых, сильное влияние на накопления оказывают курсы валют. Как известно, чтобы защитить пенсии казахстанцев, часть средств всегда хранится в долларах. На иностранную валюту приходится 40,21% пенсионных активов, которыми управляет Нацбанк. Естественно, курс доллара сильно влияет на общую сумму средств в ЕНПФ.

В фонде отметили, что положительная или отрицательная динамики вполне допустимы и оценивать эффективность инвестиционной политики управляющих активами ЕНПФ на основе краткосрочных показателей нельзя.

К слову, накопления казахстанцев находятся под гарантией государства. Это значит, что, даже если управляющие уйдут "в минус", гражданам восполнят потери в момент выхода на пенсию. Те деньги, которыми управляют частные компании, также имеют гарантию.

Более важным моментом является тот факт, что благодаря инвестиционному доходу пенсионные активы граждан стабильно растут, невзирая на кратковременные падения.

По состоянию на 1 января на него приходилось 42% от общей суммы средств, которая хранится в ЕНПФ. В итоге с момента создания накопительной системы в 1998 году инвестдоход достиг 979,95% при инфляции за весь период 827,78%.

Напомним, что общий объем пенсионных накоплений составляет почти 23 трлн тенге. За год они увеличились на 27,6%.

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