Оазис на дне Арала хотят создать ученые нескольких стран

Сажать на дне Аральского моря подсолнечник, саксаул, сорго и даже ягоды годжи, оказывается, можно. И даже собирать неплохой урожай. Как вырастить эти растения и наполнить море, обсуждали в Кызылорде ученые Казахстана и Узбекистана, приехавшие на специальный тренинг, передает Zakon.kz.

Как озеленить Приаралье и наполнить Аральское море водой, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 12:41 Фото предоставила пресс-служба акимата Аральского района

С того времени, как началась экологическая катастрофа в Приаралье, ученые многих стран ищут способы, как улучшить жизнь населения в этом регионе. Они пытаются восстановить водный баланс, флору и фауну региона. За это время в Приаралье был реализован проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и Северной части Аральского моря".

Это позволило благодаря строительству Кокаральской перемычки отделить северную, казахстанскую часть моря от южного, Большого Арала. Так удалось сохранить Малый Арал.

В 2024 году Казахстан возглавил Международный фонд по спасению Аральского моря (МФСА). За годы экологической катастрофы на дне Арала посажены миллионы гектаров саксаульных лесов. В Приаралье стало возрождаться рыболовство, животноводство и растениеводство.

Фото предоставила пресс-служба акимата Аральского района

Ягоды годжи и саксаул

Саксаул сдерживает пески, а они наступают с того времени, как стало уходить море. Только один кустарник останавливает 4 тонны песка. Когда саксаул дорастает до 7 лет, то уже сдерживает свыше 100 тысяч тонн соли, пыли и песка. Кроме этого, саксаул – это дополнительный корм для домашних животных.

"Важно научить людей жить в этих условиях. Работать, заниматься растениеводством, животноводством и рыбоводством. Эксперименты, которые мы проводили с учеными, доказывают, что на осушенном дне моря можно сажать саксаул, чермез, и даже разбивать сады. Можно сажать ягоды годжи, топинамбур, шиповник и другие растения. Об этих технологиях мы подробно рассказали и делимся с фермерами, научными сотрудниками и женщинами, занимающимися приусадебным хозяйством, чтобы они могли самостоятельно применять полученные знания и навыки, адаптируя их к местным условиям", – сказал замдиректора Международного инновационного центра Приаралья при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Камалатдин Идирисов.

В Узбекистане такие зеленые насаждения посадили на дне моря уже на площади в 1,7 млн гектаров. А по береговой линии на 4,5 га у них растет вишня, черешня, слива, абрикос, смородина, шелковица, алыча, виноград, джида, ясень, вяз и можжевельник.

Фото предоставила пресс-служба акимата Аральского района

Узбекские и казахстанские ученые проводят эксперименты на осушенном дне Аральского моря по разным технологиям. К примеру, в Аральском районе вот уже несколько лет саженцы саксаула выращивают в бумажных и пластиковых мешочках, потом пересаживают их в почву вместе с землей. При таком методе не повреждается корневая система, а корни – самое важное для саксаула. В пустынях, где растет саксаул, вода залегает на большой глубине. Его корни длинные и мощные, и, чтобы добраться до воды, уходят в глубину на более чем 10 метров.

"Мы 5 лет выращиваем саксаул семенами в теплицах. Привлекаем к этому всех желающих и даже школьников. На днях с учениками посадили семена в контейнерах, пакетах и горшках. Корни саксаула закрыты, есть хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась, поэтому приживаемость будет хорошая и пересаживать потом его будет легче", – говорит инженер по экологическому просвещению Барсакельмесского государственного заповедника Алма Есенова.

Фото предоставила пресс-служба акимата Аральского района

Оазис на дне моря

Площадь высохшего дна Арала сейчас составляет почти 6 млн гектаров, из которых 2,5 млн на территории Казахстана. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева до 2025 года на осушенном дне Аральского моря должно быть посажено 1,1 миллиона гектаров саксауловых лесов.

На 75-й сессии в 2021 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Ее подписали 50 государств-участников. С того времени в Приаралье реализуется программа "Оазис".

Фото предоставила пресс-служба акимата Аральского района С 2021 года на 500 гектарах бывшего моря посадили саксаул при помощи гидрогеля и пробурили 50 метровую скважину. Стоит отметить, что запущенная программа решает водные проблемы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, помогает в Приаралье создавать новые рабочие места, открывать производства.

В 2025 году в Приаралье саксаул посадят еще на 280 тысячах гектаров. В работе по посадке леса активно привлекаются международные организации и крупные иностранные компании.

Фото предоставила пресс-служба акимата Аральского района

К прежним берегам не вернуть

Как утверждают специалисты и ученые, Аральское море вернуть к прежним берегам невозможно. К глобальной проблеме обращено внимание экологов многих государств.

"Аральское море изучали многие ученые, ведь этот водоем и в целом Приаралье – лаборатория под открытым небом, где наглядно меняются экосистемы. Нужно сохранить то, что осталось, направлять научные исследования на улучшение экологической ситуации в Приаралье. Высыхание Аральского моря стало глобальной проблемой, которую нужно решать сообща с учеными всех стран. Ведь в мире много высохших или высыхающих водоемов. Не только одно Аральское море. В настоящее время рассматриваются различные варианты, в том числе возможность подвести воду к Аральскому морю с помощью канала и поднять уровень воды в озере Сарышыганак", – говорит директор "Международного центра по изучению экосистем и Приаралья" Рахат Курманбаев.

Как ранее сообщалось, еще чуть больше полувека назад Аральское море было одним из крупнейших озер в мире, а сейчас от него осталась лишь десятая часть.

Кроме того, как заявлял министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море.