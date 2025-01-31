Россия обещает дешевый интернет для стран ЕАЭС

Во время своего выступления на Digital Almaty он сообщил о планах вывести в следующем году на высокую эллиптическую орбиту четыре космических аппарата, которые дадут доступ к широкополосному и быстрому интернету по всей России.

"Еще через год будет создана основа для низкоорбитальной группировки. В дальнейшем будут функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран Союза в дешевом, быстром и надежном интернете", – заверил он.