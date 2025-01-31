Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков

В Министерстве энергетики назвали компании, вошедшие в шорт-лист потенциальных подрядчиков атомной электростанции (АЭС), которую построят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, поставщика для казахстанской АЭС выберут "с учетом национальных интересов".

"Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF", - говорится в сообщении.

По официальным данным, 21 января 2025 года казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в Россию. Он стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера.

Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Южную Корею, Францию и КНР.