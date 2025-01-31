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31.01.2025, 15:21

“Нацфонд - детям“: как проверить, сколько денег поступило на счет

Новости Казахстана 0 444

С 31 января казахстанцы могут проверить информацию о начислениях по программе "Нацфонд - детям". Как это сделать, читайте в материале Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Родители и законные представители несовершеннолетних могут проверить информацию о начисленных средствах через портал eGov и мобильное приложение eGov Mobile. Как сообщила пресс-служба "Национальных информационных технологий" (НИТ), данные по начислениям будут доступны казахстанцам с 31 января.

Для того чтобы проверить информацию о начислениях через портал электронного правительства eGov.kz, необходимо зайти в раздел "Цифровые документы" в личном кабинете. В мобильном приложении eGov Mobile информация также содержится в разделе "Цифровые документы". Кроме того, она доступна на сайте kids.enpf.kz.

"Если данные о ребенке в приложении либо на портале отсутствуют или отображаются некорректно, не стоит переживать: это не повлияет на начисление ЕНПФ целевых требований. Пользователю нужно обновить раздел или внести актуальные данные через сервис "Актуализация сведений о детях" в приложении eGov Mobile. Внесение изменений занимает от двух до пяти рабочих дней", - пояснили в НИТ.

Как исправить ошибки в данных о детях

Если данные о детях отображаются некорректно, откройте соответствующий цифровой документ, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Сообщить об ошибке". Заполните форму в сервисе "Актуализация сведений о детях", прикрепите свидетельство о рождении и подайте заявление. Обработка запроса занимает от двух до пяти рабочих дней.

Как добавить данные о ребенке для получения информации о начислениях от Нацфонда

Если данные о ребенке отсутствуют в приложении, это не влияет на начисление целевых требований. Чтобы добавить информацию, перейдите в раздел "Цифровые документы", выберите "Семья", нажмите "Добавить ребенка", заполните форму и прикрепите свидетельство о рождении. Обработка заявки займет от двух до пяти рабочих дней.

Что делать, если исчезли данные о детях в личном кабинете на портале eGov.kz

Для получения актуальной информации о детях рекомендуется использовать мобильное приложение eGov Mobile, в котором отображаются актуальные данные.

Напомним: в рамках программы "Нацфонд - детям" казахстанским детям начали поступать выплаты. Дети, участвующие в программе, получили на специальные счета по 129,38 доллара за 2024 год. Общая накопленная сумма за 2 года программы составила 232,94 доллара на одного ребенка.

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