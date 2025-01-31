«Что вы хотите отнять у меня?» — Дана Орманбаева сделала заявление о своем розыске

В своем обращении она подчеркнула, что любые попытки лишить ее имени, репутации, знаний или свободы обречены на провал.

«Наблюдаю, как суетятся в мышиной возне те, кто размечтался отнять у меня меня. Как вы себе это представляете, господа «хорошие»? Вы хотите победить, отняв у меня что? Имя? При любых обстоятельствах – это невозможно, ибо имя создается не путем купленных судебных решений, а по микроскопическим человеческим поступкам с младых ногтей. Еще что хотите отнять? Мое ремесло и опыт? Проекты наши давно развиваются на международном уровне, и они признаны в мире. Дальше что? Репутацию? В той части «общества», где слепо аплодируют разорителям гнезд и где обливаются слюной при виде шайтан-кольца на кривом пальце разлучницы, мне репутация не нужна. У меня своя репутация среди нормальных людей, у кого в голове свет и есть навык различать, где – главное, а где – второстепенное. У кого базовая задача – дать потомкам содержание внутреннего мира и чуткое сердце.

Еще что там хотите отнять? Может знания? А это, пардон, как? Вскрыв мне черепную коробку? Или, может, магию примените? Вы же мастаки по этому делу.

Хотите отнять у меня свободу… Хм. А вот это уже интересно. Но тоже не страшно: свобода для стоика – это состояние внутри.

Отнять общение и окружение? Со мной мой любимый муж, волшебные дети и чистые, как родник, настоящие близкие друзья с чистыми лицами. Нет нынче в моем мире карабетов, лицемеров и трУсов. Так что и в этой части ничего у вас не выйдет. Ну и, полагаю, вы больше всего надрываетесь отнять у меня самое главное – меня. А это, в принципе, невозможно. Невозможно отнять у меня мое ядро», – подытожила Орманбаева.

В конце публикации она поблагодарила всех, кто верит ей, а не «в этот чудовищный бред».

Ранее заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев подтвердил, что Орманбаева разыскивается по статье 174 УК РК («Разжигание национальной розни»). Ведутся следственные действия, направленные на установление ее местонахождения, чем занимается Интерпол.

«Где именно она находится, я сказать не могу. В соцсетях пишут, что она комментирует ситуацию из ОАЭ, но официального подтверждения этой информации у нас пока нет», — заявил Галымжан Койгелдиев.

На журналистку завели уголовное дело в апреле прошлого года за публикацию в Instagram – она сделала ряд высказываний в адрес представителей другой национальности.

Позже стало известно, что ее объявили в международный розыск, что подтвердили в департаменте полиции Алматы.

Сама Орманбаева позже прокомментировала эти обвинения на странице в соцсетях.

«Вы хорошо помните, друзья, как все начиналось, как меня и мою семью много месяцев травили, буллили, оскорбляли шайка убогеров. Как они распространяли сотни фотошопов, фейковых цитат и обзывтельств, сфабриковав и сфальсифицировав свои вбросы, преподнося меня в «выгодном» для них свете. Скажу одно и самое главное: я – не разжигатель межнациональной розни. Об этом хорошо знают все мои русские друзья, партнеры и соратники. Много лет я только и делаю, что защищаю людей, детей и семьи Казахстана, ничего не прося взамен. И теперь из-за этого надуманного и полностью сфабрикованного дела меня преследуют», – написала она.

В сентябре 2024 года суд Алматы удовлетворил иск блогера к Орманбаевой об опровержении сведений и взыскании морального вреда. СМИ сообщали, что речь шла о судебном разбирательстве между Баян Алагузовой и Даной Орманбаевой. Спустя месяц суд признал Орманбаеву виновной в публикациях оскорбительного характера в адрес продюсера и оштрафовал ее.