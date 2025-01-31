Новая система заблокировала переводы казахстанцев на 1,5 миллиарда тенге

В Казахстане заблокировали подозрительные банковские операции на почти 1,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

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Мошеннические операции были выявлены Антифрод-центром Нацбанка.

"За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

По данным госрегулятора, наиболее распространенными схемами мошенничества оказались:

телефонное мошенничество – 26,2 процента от общего числа инцидентов;

лжеинвестирование – 19,5 процента;

мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9 процента.

"В последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Нацбанк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт", - отмечается в сообщении.

Поясняется, что в соответствии с законодательством, финансовые организации могут приостанавливать операции и блокировать средства на счетах при наличии признаков мошенничества. Такие решения принимаются на основании заявлений клиентов или информации от правоохранительных органов.

"Банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем, указывается, что решения о включении в базу данных Антифрод-центра принимают финансовые организации и правоохранительные органы, а снятие ограничений возможно только на основании решений правоохранительных органов. Гражданам, попавшим в базу, рекомендуется обратиться в обслуживающий банк для получения информации о профильном подразделении правоохранительных органов, которое ведет их дело, для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.