Стало известно, сколько заплатит КФФ за увольнение Черчесова

27 января Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально объявила об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.

По информации Legalbet, разрыв контракта обойдется КФФ в 1 миллион евро (539 млн тенге) — эта сумма была прописана в соглашении сторон.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА, набрав всего одно очко — ничья со сборной Норвегии.

Одним из запоминающихся эпизодов стало его высказывание после поражения от Словении (0:1). Когда журналист задал ему вопрос на казахском языке, тренер в шутку спросил, не на французском ли тот говорит, так как журналист был в футболке «Пари Сен-Жермен». Ситуация вызвала резонанс и осуждения в сторону тренера.