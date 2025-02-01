Неожиданная находка во дворе дома обернулась для казахстанки уголовным делом

На телефон 59-летней жительницы Астаны стали приходить многочисленные уведомления о покупках в разных магазинах, где она не была. Женщина обратилась с заявлением в полицию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

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Она рассказала правоохранителям, что накануне потеряла свою банковскую карту. Оперативники района Сарыарка установили 47-летнюю жительницу Астаны. Со слов гражданки, банковскую карту она нашла во дворе дома. Женщина решила не искать владельца карты, а тратить с нее деньги. За два дня она сделала покупки в местных магазинах на 50 тысяч тенге.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.