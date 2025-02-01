Казахстанцам могут разрешить брать авто в лизинг

Мажилис принял в работу законопроект, направленный на внедрение лизинга для физических лиц, передает Tengri Auto .

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Теперь воспользоваться финансовой арендой с последующим выкупом смогут не только предприниматели и крупные компании, но и обычные граждане.

Лизинг - это форма долгосрочной аренды, при которой арендатор (лизингополучатель) использует имущество с возможностью его выкупа. В отличие от обычного кредита, в лизинге право собственности на объект остается у лизингодателя до полного погашения платежей.

Проще говоря, это способ приобрести автомобиль, недвижимость или оборудование в рассрочку без оформления классического кредита.

Законопроект предлагает разрешить лизинг физическим лицам, не ведущим предпринимательскую деятельность. Это расширит доступ к таким активам, как недвижимость и транспорт. При этом в качестве предмета лизинга могут выступать только объекты, подлежащие госрегистрации", - отметила депутат Мажилиса Татьяна Савельева.

Согласно проекту, физлица смогут оформлять в лизинг квартиры, частные дома и автомобили. Для защиты потребителей предусматривается запрет на начисление штрафов и процентов по договору после 90 дней просрочки. Кроме того, лизингополучателям дадут право досрочного возврата имущества с прекращением оставшихся обязательств, за исключением уплаты начисленного вознаграждения.

Ожидается, что принятие закона повысит доступность финансовых инструментов для населения и поможет снизить уровень закредитованности.