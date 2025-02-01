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01.02.2025, 10:28

Женщина тайком оформила кредит на знакомого в Акмолинской области

Новости Казахстана 0 394

В Акмолинской области мужчина помог взять кредит однокласснику на лечение его ребенка, а потом узнал, что на его имя оформили еще несколько займов без его ведома, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В ДП Акмолинской области рассказали, что в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя сельской местности о факте мошенничества. Мужчина пояснил, что 30 декабря 2024 года знакомая женщина, используя его личные данные, оформила на его имя онлайн-кредит на сумму 612 тысяч.

Ранее мужчина уже оформлял кредит для семьи одноклассника, чтобы помочь с лечением ребенка. Однако позже супруга одноклассника, по показаниям потерпевшего, обманом, без его ведома взяла на его имя товарные кредиты, используя видеоверификацию. После оформления последнего кредита потерпевший обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в ведомстве.

Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности при совершении финансовых операций:

  • никогда не передавайте личные данные, пароли и коды подтверждения третьим лицам, даже если они являются вашими знакомыми или родственниками;
  • внимательно изучайте условия перед подписанием документов или прохождением видеоверификации;
  • регулярно проверяйте свою кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии незнакомых обязательств.
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