Что изменится в жизни казахстанцев с февраля 2025 года - читайте в материале Tengrinews.kz.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал сроки повышения цен на бензин и автогаз в Казахстане. Как сообщил чиновник, топливо начнет дорожать уже с февраля. Саткалиев заверил, что первое удорожание бензина АИ-92 и дизельного топлива не превысит 5 тенге за литр.
Министерство энергетики Казахстана планирует повысить цены на сжиженный нефтяной газ с 1 февраля, чтобы адаптировать их к реальной стоимости производства. Согласно проекту приказа министра энергетики, предельная оптовая цена на сжиженный газ увеличится с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится в пределах от 6 до 21 тенге в зависимости от региона.
В нескольких регионах Казахстана повысят предельные тарифы на электрическую энергию. Приказ о внесении изменений в предельные тарифы на электроэнергию подписан министром энергетики 27 января. Документ вводится в действие с 1 февраля.
Согласно приказу, вырастут предельные тарифы на электроэнергию:
Учащиеся первых классов выйдут на зимние каникулы. Они отдохнут 7 календарных дней – с 10-го по 16 февраля включительно.
Со 2 февраля изменятся правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Новые правила предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Теперь кандидатов, не набравших необходимое количество баллов, не будут допускать к следующему туру.
Азиатские игры в китайских Харбине и Ябули пройдут с 7-го по 14 февраля. Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля на спортивном объекте Harbin Stadium. Нашу страну представят 139 спортсменов. Мужская и женская хоккейные команды начнут групповые этапы 3 и 4 февраля.
C 1 февраля вырастут тарифы на услуги "Алматы Су" - это станет частью общей стратегии по модернизации сектора. Программа "Тариф в обмен на инвестиции", рассчитанная до 2029 года, нацелена на совершенствование инфраструктуры. На данный момент износ сетей водоснабжения и водоотведения составляет 54,5 и 53,8 процента соответственно.
В пунктах пропуска "Капланбек" и "Навои" на границе Казахстана и Узбекистана ввели ограничения до 5 февраля. На данных пунктах проведена одновременная модернизация и техническое дооснащение.
С 1 февраля временно приостанавят пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска "Орск" и "Маштаково" в Оренбургской области на границе Казахстана и России в связи с закрытием на плановый ремонт сопредельных пунктов "Алимбет" и "Сырым".
Февраль 2025 года в Казахстане будет сопровождаться метелью и осадками. На большей части территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области и области Жетысу, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областей и области Абай.
В феврале казахстанцев ожидают 20 рабочих и 8 выходных дней. Последний месяц зимы в Казахстане пройдет без государственных или национальных праздников, поэтому жители страны будут отдыхать только по выходным.
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