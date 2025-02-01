Что изменится в жизни казахстанцев с февраля 2025 года - читайте в материале Tengrinews.kz .

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Розничные цены на бензин, дизтопливо и автогаз вырастут в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал сроки повышения цен на бензин и автогаз в Казахстане. Как сообщил чиновник, топливо начнет дорожать уже с февраля. Саткалиев заверил, что первое удорожание бензина АИ-92 и дизельного топлива не превысит 5 тенге за литр.

Министерство энергетики Казахстана планирует повысить цены на сжиженный нефтяной газ с 1 февраля, чтобы адаптировать их к реальной стоимости производства. Согласно проекту приказа министра энергетики, предельная оптовая цена на сжиженный газ увеличится с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится в пределах от 6 до 21 тенге в зависимости от региона.

Поднимутся тарифы на электроэнергию

В нескольких регионах Казахстана повысят предельные тарифы на электрическую энергию. Приказ о внесении изменений в предельные тарифы на электроэнергию подписан министром энергетики 27 января. Документ вводится в действие с 1 февраля.

Согласно приказу, вырастут предельные тарифы на электроэнергию:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) – с 8,27 до 9,5 тенге за киловатт-час;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,98 до 9,4 тенге за киловатт-час;

третьей группы (Экибастузская ГРЭС-2) – с 13,17 до 15,67 тенге за киловатт-час;

четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – с 15,32 до 20,84 тенге за киловатт-час;

пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) – с 17,73 до 22,58 тенге за киловатт-час;

шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 14,09 до 17,64 тенге за киловатт-час;

седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – с 14,27 до 17,82 тенге за киловатт-час;

восьмой группы (Севказэнерго) – с 18,61 до 23,17 тенге за киловатт-час;

девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 9,28 до 11,71 тенге за киловатт-час;

десятой группы ("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) – с 18,25 до 24,29 тенге за киловатт-час;

12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – с 7,87 до 8,52 тенге за киловатт-час;

13-й группы ("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – с 21,42 до 30,24 тенге за киловатт-час;

16-й группы ("Bassel Group LLS") – с 16,73 до 25,48 тенге за киловатт-час;

18-й группы ("Степногорская ТЭЦ") – с 28,97 до 38,67 тенге за киловатт-час;

22-й группы (ГКП "Кентау Сервис") – с 7,07 до 37,12 тенге за киловатт-час;

23-й группы (ГКП Аркалыкская ТЭК") – с 8,44 до 13,13 тенге за киловатт-час;

26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1, 2, 3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – с 17,82 до 20,93 тенге за киловатт-час.

У первоклассников начнутся каникулы

Учащиеся первых классов выйдут на зимние каникулы. Они отдохнут 7 календарных дней – с 10-го по 16 февраля включительно.

Изменятся правила отбора претендентов на стипендию "Болашак"

Со 2 февраля изменятся правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Новые правила предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Теперь кандидатов, не набравших необходимое количество баллов, не будут допускать к следующему туру.

Казахстан на Азиаде-2025

Азиатские игры в китайских Харбине и Ябули пройдут с 7-го по 14 февраля. Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля на спортивном объекте Harbin Stadium. Нашу страну представят 139 спортсменов. Мужская и женская хоккейные команды начнут групповые этапы 3 и 4 февраля.

Комуслуги подорожают в Алматы

C 1 февраля вырастут тарифы на услуги "Алматы Су" - это станет частью общей стратегии по модернизации сектора. Программа "Тариф в обмен на инвестиции", рассчитанная до 2029 года, нацелена на совершенствование инфраструктуры. На данный момент износ сетей водоснабжения и водоотведения составляет 54,5 и 53,8 процента соответственно.

Ограничения на казахстанско-узбекской границе

В пунктах пропуска "Капланбек" и "Навои" на границе Казахстана и Узбекистана ввели ограничения до 5 февраля. На данных пунктах проведена одновременная модернизация и техническое дооснащение.

Перестанут работать два КПП на границе Казахстана и России

С 1 февраля временно приостанавят пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска "Орск" и "Маштаково" в Оренбургской области на границе Казахстана и России в связи с закрытием на плановый ремонт сопредельных пунктов "Алимбет" и "Сырым".

Погода в феврале

Февраль 2025 года в Казахстане будет сопровождаться метелью и осадками. На большей части территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области и области Жетысу, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областей и области Абай.

Отдых

В феврале казахстанцев ожидают 20 рабочих и 8 выходных дней. Последний месяц зимы в Казахстане пройдет без государственных или национальных праздников, поэтому жители страны будут отдыхать только по выходным.