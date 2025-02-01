Алматинец пытался схватить курьера за интимное место

В Алматы правоохранительные органы начали расследование по заявлению о домогательствах от отца 17-летнего курьера. Молодой человек утверждает, что клиент, которому он доставил товар, повел себя неприемлемо, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Kozachkov offside .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как пишет источник, курьер 2007 года рождения получил заказ доставить три бутылки пива. Он забрал товар из магазина и отправился по адресу, указанному клиентом. Однако после того как он передал заказ, произошел неожиданный поворот.

По словам подростка, мужчина, заказавший алкоголь, предложил ему выпить вместе. После этого он якобы попытался схватить курьера за интимное место. Рассказ о произошедшем быстро дошел до отца подростка, который немедленно обратился в правоохранительные органы, - говорится в информации.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что начата проверка по заявлению о домогательствах. В рамках расследования был задержан мужчина, который, по версии Михаила Козачкова, может быть известным эстрадным исполнителем Алмасом Кишкенбаевым.

Сейчас полиция активно работает над выяснением всех деталей происшествия. Продолжается сбор доказательств, и власти выражают решимость установить все обстоятельства этого неприятного инцидента, особенно учитывая, что инцидент касается несовершеннолетнего.