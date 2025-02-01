Казахстанец пытался подкупить российского полицейского на Байконуре

Водитель Toyota Camry, остановленный за нарушение ПДД на комплексе «Байконур», решил решить проблему деньгами, но вместо этого получил уголовное дело, передает Liter.kz со ссылкой на прокуратуру комплекса “Байконур”.

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Инспекторы дорожно-патрульной службы остановили 52-летнего гражданина Казахстана, который нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать штрафа, мужчина попытался передать сотруднику полиции взятку. Однако инспектор отказался от денег, разъяснил нарушителю, что это преступление, и зафиксировал факт попытки подкупа.

Прокуратура комплекса “Байконур” возбудила уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (дача взятки в сумме до 10 тысяч рублей, или более 53 тыс. тенге). Подозреваемый признал свою вину в полном объеме. Поскольку он является гражданином Казахстана, материалы дела переданы казахстанским правоохранительным органам, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь мужчине грозит наказание в соответствии с уголовным законодательством РК: до трех лет лишения свободы, конфискация имущества и пожизненный запрет на определенные виды деятельности.