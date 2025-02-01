Дикий Арман пытался вскрыть себе вены в колонии

В КУИС МВД РК прокомментировали информацию о Диком Армане, передает корреспондент Tengrinews.kz . Ранее в Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев пытался вскрыть себе вены.

Фото с сайта time.kz

Данный осужденный причинил себе незначительные раны. Медицинская помощь оказана незамедлительно. Состояние здоровья удовлетворительное. Осужденный находится под особым контролем, с ним проводится превентивная работа психологов учреждения, - сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

По данному факту назначена служебная проверка.

27 января суд вынес приговор Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, по делу о январских событиях 2022 года.

Приговором суда Джумагельдиев признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, бандитизме, организации массовых беспорядков, похищении человека и незаконном лишении свободы. Суд приговорил Дикого Армана к 20 годам лишения свободы.