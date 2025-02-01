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01.02.2025, 16:46

Сколько стоит автогаз в западных регионах Казахстана с 1 февраля

Новости Казахстана 0 1 201

Сколько стоит автогаз в западных регионах Казахстана - Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях с 1 февраля, узнал корреспондент Tengrinews.kz. Отметим, что сжиженный нефтяной газ используется как топливо для автомобилей.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Мангистауской области согласно приказу Министерства энергетики с 1 февраля цена на сжиженный газ вырастет с 59 до 65 тенге за литр. Таким образом, цена на сжиженный газ изменится на 6 тенге.

На сегодняшний день цена в Актау на заправочных станциях не изменилась. Отпускается по 59 тенге, - сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

В Актюбинской области цена на газ повысилась на 18 тенге. И теперь она составит 77 тенге. Ранее автогаз там продавался по 59 тенге. Для районов отдаленностью 200 километров от областного центра цена на газ будет еще выше - 82 тенге (ранее 64 тенге).

В Атырауской области цена на сжиженный газ составит 77 тенге. Ранее этот вид топлива там продавали по 59 тенге.

 

Отметим, что с 1 февраля в Казахстане изменились розничные цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Как объяснили в Министерстве энергетики Казахстана, цены на сжиженный нефтяной газ с 1 февраля планируется повысить "чтобы адаптировать их к реальной стоимости производства".

"Согласно проекту приказа министра энергетики, предельная оптовая цена на сжиженный газ увеличится с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится в пределах от 6 до 21 тенге в зависимости от региона", - сообщили в Министерстве энергетики ранее.

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