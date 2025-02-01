Полицейские сняли с крыши многоэтажки в Атырау парня, который хотел спрыгнуть

Сотрудники полиции спасли молодого человека в Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: кадр из видео

Утром 1 февраля в полицию поступило сообщение от горожанки о том, что ее брат намеревается покончить с собой на крыше многоэтажного дома в микрорайоне Алмагуль.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульной полиции Серик Жолдығалиұлы и Нурсултан Жаксыбаев, а также участковые инспекторы Багытжан Сабыргалиев и Ерболат Сапашев.

Полицейские оперативно сориентировались в ситуации и убедили 19-летнего молодого человека спуститься с крыши, тем самым предотвратив трагедию.

Он передан следственно-оперативной группе, проводится проверка.