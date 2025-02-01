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01.02.2025, 18:17

В Казахстане планируют улучшить условия труда медсестёр

Новости Казахстана 0 481

Министерство здравоохранения РК инициирует дополнительные меры по улучшению условий труда медсестёр в соответствии с требованиями Международной организации труда, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Эти инициативы рассматривают для продвижения ратификации Конвенции  МОТ "О занятости и условиях труда и жизни сестринского персонала".  Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на встрече  с советником министра труда и соцзащиты населения РК Лязат Актаевой и  председателем Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения и общественного обслуживания Бакытжаном Тажибаем  обсудили вопросы ратификации документа и ожидаемые результаты в виде улучшения условий труда среднего медперсонала. 

Участники встречи проинформировали главу Минздрава о готовности МОТ оказать казахстанской стороне экспертную поддержку постратификационных действий в РК,  унификации  понятия "сестринский персонал" для всех категорий лиц,  осуществляющих сестринский уход и сестринское обслуживание в различных секторах. После ратификации Конвенции сестринскому персоналу организаций образования, социальной защиты и других секторов будут предоставлять такие же права и обязательства, как в секторе здравоохранения, - подчеркнули в Минздраве.

Медицинские колледжи обеспечат подготовку младших медсестёр по уходу, сиделок и других специалистов по уходу за пациентами. В медицинских организациях создадут рабочие места для младших медсестёр, которым можно делегировать рутинные функции медсестёр для снижения их нагрузки. Улучшится доступность медицинских услуг по уходу за пациентами на дому.
Ратификация Конвенции МОТ станет дополнительным импульсом для дальнейшей имплементации международных норм, пояснили в министерстве.

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