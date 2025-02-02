Требования к выкладке товаров в супермаркетах усилили в Казахстане. Это должно исключить потребительский обман. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во время посещения крупных торговых сетей Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 24KZ .

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По его словам, молоко в магазинах не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом.

Арман Шаккалиев подчеркнул, что большую часть ассортимента сегодня занимает отечественная продукция. Например, 97 процентов молочных товаров произведены в Казахстане. Предприниматели, которые получили господдержку, берут на себя встречные обязательства, отметил министр. Например, они должны расширять полки и на половине из них размещать казахстанскую продукцию.