Требования к выкладке товаров в супермаркетах усилили в Казахстане. Это должно исключить потребительский обман. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во время посещения крупных торговых сетей Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 24KZ.
По его словам, молоко в магазинах не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом.
Арман Шаккалиев подчеркнул, что большую часть ассортимента сегодня занимает отечественная продукция. Например, 97 процентов молочных товаров произведены в Казахстане. Предприниматели, которые получили господдержку, берут на себя встречные обязательства, отметил министр. Например, они должны расширять полки и на половине из них размещать казахстанскую продукцию.
По молочной продукции ознакомились. Там 100 процентов казахстанская продукция. Вы можете обратить внимание на товарные знаки, которые сделаны в Казахстане. Это обязательство, чтобы покупатель мог делать выбор в пользу отечественной. По овощной продукции у нас достаточно. По данным МСХ, достаточно всей продукции, думаю, до следующего урожая достаточно, в том числе картофеля, - сказал председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков.
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