TikTok удалил песню «Йоу, орыстар» после обращения Минкультуры

Социальная сеть TikTok удалил песню «Йоу, орыстар» после обращения министерства культуры и информации РК к администрации онлайн-платформы, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-министра культуры и информации РК Евгения Кочетова.

По состоянию на 27.01.2025 года меры по удалению противоправного контента приняты администрацией онлайн-платформы «TikTok», - говорится в ответе Кочетова на запрос информагентства.

По данным министерства, ведомство разослало аналогичные обращения в адрес целого ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

По данным госоргана, указанная песня или ее фрагменты зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах и на площадках онлайн-платформ, в том числе:

в TikTok — 12,

на YouTube — 8,

в ВКонтакте — 2.

Вице-министр отметил, что по всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений.