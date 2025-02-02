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02.02.2025, 08:46

В Казахстане владельцы электромобилей Tesla спешат от них избавиться - СМИ

Новости Казахстана 0 1 496

В Казахстане владельцы Tesla продают свои электромобили по ценам значительно ниже рыночных. Об этом говорится в статье на сайте Pravda.ru, передает Tengri Auto.

©️depositphotos.com/SvetlanaSF
©️depositphotos.com/SvetlanaSF

Например, модель Model Y 2019 года предлагают за 10-12 миллионов тенге, хотя новая стоит около 22 миллионов. Model X, чья новая стоимость достигает 70 миллионов тенге, продают за 30 миллионов.

Издание отмечает, что причины отказа от Tesla разнообразны. В частности, владельцы жалуются на высокие расходы при эксплуатации, дефицит запчастей и длительное ожидание их поставки. Кроме того, суровые зимы Казахстана с сильными морозами и обильными снегопадами делают использование электромобилей менее эффективным.

Еще одна страна, где люди отказываются от Tesla, это Польша. Это связано с недавними заявлениями Илона Маска. Польские политики и общественные деятели призывают бойкотировать автомобили компании после того, как Маск выступил на митинге ультраправой партии "Альтернатива для Германии", где посоветовал немцам перестать постоянно извиняться за прошлые ошибки.

Министр спорта Польши Славомир Нитрас поддержал этот бойкот, заявив, что ни один здравомыслящий поляк не должен покупать Tesla. Он считает, что заявления Маска направлены на умаление преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны.

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