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02.02.2025, 10:14

Токаев поздравил работников печатных СМИ

Новости Казахстана 0 342

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работники печатных СМИ по случаю Национального дня печати, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

"Уважаемые работники печатных СМИ! Поздравляю вас с Национальным днем печати! Этот праздник – символ глубокого уважения сотрудникам печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности. Отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности. Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации.

"Сегодня наши профессиональные журналисты достойно продолжают этот славный путь, распространяя достоверную информацию и активно участвуя в утверждении общенациональных ценностей. Уверен, наши периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, формирование нового качества нации и укрепление единства народа. Желаю всем благополучия и творческого вдохновения!" - сказал Глава государства.

Напомним, 2 февраля было официально утверждено Национальным днем печати в июне 2023 года.

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