Мошенников, обманувших казахстанцев на десятки миллионов, задержали в России

В пресс-службе МВД отметили, что работа по розыску и задержанию преступников, проводится при взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ.

"В Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь 2024 года обещал местным жителям продать их дорогие смартфоны, а затем скрылся. Мужчина обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

В подмосковном городе Люберцы сотрудники полиции Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана.

"В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента. Сумма ущерба составила 14 тысяч долларов", – пояснили в МВД.

С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскали 11 преступников. При этом на территории нашей страны для компетентных органов других стран найдены 44 злоумышленника.

1 февраля 2025 года в Актюбинской области задержали гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия. Он был объявлен в розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы за незаконную перевозку наркотических средств.