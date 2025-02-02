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02.02.2025, 12:28

На той и согым: сколько стоит баран в городах Казахстана

Новости Казахстана 0 385

В Казахстане семьи обычно покупают минимум одного барана в месяц. Некоторые разводят животных сами, другие предпочитают приобретать у проверенных мясников. Редакция Kazinform проанализировала цены на овец в разных городах страны, передает inform.kz

Коллаж: Kazinform
Коллаж: Kazinform

Стоимость барашка зависит от веса и породы. Самые низкие цены — в Павлодаре, где они начинаются от 30 тысяч тенге. В Астане и Алматы бараны стоят от 35 тысяч, но в столице могут достигать 85 тысяч, а в Алматы — 150 тысяч.

В Талдыкоргане, Атырау, Кокшетау, Кызылорде, Таразе и Шымкенте цены стартуют от 40 тысяч. В Шымкенте диапазон особенно широкий — до 140 тысяч тенге. В Таразе во время Курбан Айта цена поднимается до 200 тысяч.

В Семее, Костанае и Усть-Каменогорске бараны стоят 45–60 тысяч. В Уральске цены варьируются от 45 до 80 тысяч, а в Караганде некоторые мясники просят до 150 тысяч.

В Жезказгане и Туркестане стоимость скота колеблется от 50 до 120 тысяч.

Дороже всего бараны в Актау — от 70 до 120 тысяч тенге.

сколько стоит баран

Инфографика: Kazinform

Продавцы также предлагают услуги забоя и очистки туш. В Усть-Каменогорске это стоит 2–5 тысяч тенге, в Туркестане — 3–5 тысяч, в Кызылорде — 3–4 тысячи, в Актобе — 4 тысячи, в Петропавловске — 5–8 тысяч, в Актау — 5–10 тысяч, в Караганде — 10 тысяч. В Костанае забой по религиозным канонам обойдется в 10–20 тысяч. Однако многие казахстанцы предпочитают покупать живого барана и забивать его самостоятельно.

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