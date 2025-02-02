В одном городе Казахстана стоимость воды может вырасти почти вдвое

В Кызылорде рассматривается возможность существенного повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Согласно предложенному шестилетнему плану, стоимость питьевой воды к 2030 году может вырасти почти в два раза, об этом сообщает finratings.kz
На общественных слушаниях представители ГКП "Кызылорда су жуйеси" представили новый тарифный план, рассчитанный на период 2025-2030 годов. Согласно расчетам, в 2025 году:
К 2030 году стоимость воды может достигнуть 150,84 тенге за кубометр, а водоотведения – 252,97 тенге.
По словам директора предприятия Жасулана Абатова, необходимость повышения связана с ростом цен на запчасти, электроэнергию, топливо, а также с увеличением затрат на обслуживание инфраструктуры.
Одной из причин финансовых проблем предприятия стали массовые задолженности населения. По данным городских властей, целые микрорайоны Кызылорды не оплачивали счета за воду в течение 7-8 лет.
Сейчас ведутся активные рейды, в которых участвуют судебные исполнители. Их главная задача – взыскание долгов с неплательщиков.
Текущие тарифы для населения выглядят следующим образом:
При этом для юридических лиц тарифы выше.
По словам главы предприятия, в последние годы городской и областной бюджеты выделили 2,4 млрд тенге на обновление автопарка и оборудования. Однако этих средств оказалось недостаточно.
Кроме того, в компании работает более 550 человек, а их зарплаты не повышались на протяжении 8 лет. Лишь в сентябре 2023 года средняя заработная плата была повышена до 143 тыс. тенге, а отдельные категории работников начали получать до 240 тыс. тенге.
Представители "Кызылорда су жуйеси" уверены, что даже с учетом повышения тарифов вода в городе останется одной из самых дешевых в Казахстане. В доказательство они привели сравнительный анализ стоимости воды в других регионах:
На этом фоне представленный тариф для Кызылорды действительно остается одним из самых низких. Однако, по мнению горожан, резкое удорожание услуг в сложных экономических условиях может серьезно ударить по их бюджету.
Комментарии0 комментарий(ев)