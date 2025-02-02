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02.02.2025, 14:44

В одном городе Казахстана стоимость воды может вырасти почти вдвое

Новости Казахстана 0 392

В Кызылорде рассматривается возможность существенного повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Согласно предложенному шестилетнему плану, стоимость питьевой воды к 2030 году может вырасти почти в два раза, об этом  сообщает finratings.kz

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

 

Резкое повышение тарифов: в чем причина?

На общественных слушаниях представители ГКП "Кызылорда су жуйеси" представили новый тарифный план, рассчитанный на период 2025-2030 годов. Согласно расчетам, в 2025 году:

  • Тариф на водоснабжение составит 114,58 тенге за кубометр (сейчас – 63,48 тенге),
  • Тариф на водоотведение вырастет до 179,72 тенге за куб (сейчас – 71,85 тенге).

К 2030 году стоимость воды может достигнуть 150,84 тенге за кубометр, а водоотведения – 252,97 тенге.

По словам директора предприятия Жасулана Абатова, необходимость повышения связана с ростом цен на запчасти, электроэнергию, топливо, а также с увеличением затрат на обслуживание инфраструктуры.

Почему население не платило за воду по 7-8 лет?

Одной из причин финансовых проблем предприятия стали массовые задолженности населения. По данным городских властей, целые микрорайоны Кызылорды не оплачивали счета за воду в течение 7-8 лет.

Сейчас ведутся активные рейды, в которых участвуют судебные исполнители. Их главная задача – взыскание долгов с неплательщиков.

Сколько кызылординцы платят сейчас?

Текущие тарифы для населения выглядят следующим образом:

  • 43,79 тенге – за водоснабжение,
  • 46,16 тенге – за водоотведение.

При этом для юридических лиц тарифы выше.

Есть ли альтернатива повышению тарифов?

По словам главы предприятия, в последние годы городской и областной бюджеты выделили 2,4 млрд тенге на обновление автопарка и оборудования. Однако этих средств оказалось недостаточно.

Кроме того, в компании работает более 550 человек, а их зарплаты не повышались на протяжении 8 лет. Лишь в сентябре 2023 года средняя заработная плата была повышена до 143 тыс. тенге, а отдельные категории работников начали получать до 240 тыс. тенге.

Тарифы в Кызылорде – самые низкие в стране?

Представители "Кызылорда су жуйеси" уверены, что даже с учетом повышения тарифов вода в городе останется одной из самых дешевых в Казахстане. В доказательство они привели сравнительный анализ стоимости воды в других регионах:

  • Актобе – 115,97 тенге за куб,
  • Петропавловск – 84,72 тенге,
  • Караганда – 130,98 тенге,
  • Акмолинская область – 230,46 тенге,
  • Шымкент – 94,85 тенге,
  • Астана – 94,39 тенге.

На этом фоне представленный тариф для Кызылорды действительно остается одним из самых низких. Однако, по мнению горожан, резкое удорожание услуг в сложных экономических условиях может серьезно ударить по их бюджету.

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